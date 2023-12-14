'Narkogüç-39' Operasyonu ile 49 ilde 378 gözaltı!

İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde 49 ilde gerçekleştirilen ‘Narkogüç-39 Operasyonu’ sonuçlandı. Operasyonda 3 ton 275 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu ve 378 kişi gözaltına alındı123. Operasyona 1.200 personel ve 20 narkotik köpeği katıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında esrar, metamfetamin, kokain, skunk ve uyuşturucu haplar bulunuyor. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor

'Narkogüç-39' Operasyonu ile 49 ilde 378 gözaltı!
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"Narkogüç-39" operasyonu kapsamında, uyuşturucu madde imalatçılarına ve satıcılarına yönelik olarak 49 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon büyük bir başarıya ulaştı. Operasyon sonucunda, 886 kg metamfetamin ve 14 kg kokain olmak üzere toplamda 3 ton 275 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu önemli operasyonda, 378 şüpheli zehir taciri de gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen operasyon, ülkenin genel güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Osmaniye, Aydın, Zonguldak, Mersin, Amasya, Kütahya, Adana, Bitlis, Muğla, Trabzon, Denizli, Malatya, Siirt, Kastamonu, Mardin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Karabük, Konya, Kırşehir, Adıyaman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Van, Uşak, Çorum, Elazığ, Isparta, Yozgat, Bilecik, Giresun, Iğdır, Karaman ve Diyarbakır olmak üzere 49 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-39" operasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonda 652 ekip, bin 422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeği görev aldı. Ekiplerin ortak katılımıyla operasyonlarda toplamda 378 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda bazı illerdeki uyuşturucu miktarları ve yakalanan şüpheliler şöyle :

İstanbul: 3 operasyonda 761,5 kilogram metamfetamin, 340.200 uyuşturucu hap, 45 kilogram skunk bulundu. 1’i yabancı uyruklu 11 kişi yakalandı.

Kocaeli: 111,4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 1’i yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

Diyarbakır: 1.900 kilogram esrar, 149 kilogram skunk ele geçirildi. 8 kişi yakalandı.

Malatya: 54,15 kilogram skunk ele geçirildi. 6 kişi yakalandı.

Balıkesir: 28.000 uyuşturucu hap ele geçirildi. 20 kişi yakalandı.

Hatay: 16.850 uyuşturucu hap, 1 kilogram skunk, çeşitli miktarda esrar ele geçirildi. 5 kişi yakalandı.

Bursa: 3,3 kilogram skunk ele geçirildi. 27 kişi yakalandı.

Antalya: 15 kilogram eroin ele geçirildi. 16 kişi yakalandı. Ayrıca 1 milyon bonzai, 2,5 kilogram metamfetamin, 115 kilogram skunk ele geçirildi. 10 kişi tutuklandı.

Aydın: 2,5 kilogram metamfetamin, çeşitli miktarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. 38 kişi yakalandı.

Van: 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişi yakalandı.

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