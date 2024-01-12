'Narkogüç-43' operasyonları ile 305 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu tacirleri ile mücadelede başarılı ilerleme sağlanıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narkogüç-43 operasyonları kapsamında 45 ilde baskınlar yapıldığını duyurdu. Yapılan operasyonlarda 305 zehir tacirinin ele geçirildiği, 417 bin uyuşturucu hap ve 1,5 ton uyuşturucu madde yakalandığı bilgisine ulaşıldı.



Uyuşturucu madde satışı ile mücadelenin devam ettiğini vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelecek nesilleri ve genç bireyleri zehirlemeye çalışanlara göz açtırılmayacağı ve operasyonların devamının geleceği mesajını verdi.

Uyuşturucu üreten ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda 45 ilde adreslerde operasyon yapıldı. Yürütülen operasyonlarda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı öncülük yaptı. Öte yandan operasyonlarda İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığından 432 ekip, bin 435 personel, bir hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin görev yaptığı bilgisine ulaşıldı.

45 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imalatçılarına ve sokak satıcılarına yönelik 45 ilde “Narkogüç-43” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ve yüz binlerce hap ele geçirilerek, yüzlerce zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. Operasyonlar, Türkiye genelinde uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına karşı büyük bir başarı elde etti.

Operasyonlar İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat'ta gerçekleştirildi.

OPERASYONLARDA 1 TON 661 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde üretenler ve uyuşturucu maddeleri sokaklarda satanlara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Narkogüç-43 operasyonları dahilinde 45 ilde tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirleri ve sokak satıcılarının yakalandığı operasyonda binlerce de uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu miktarları ve ele geçirilen zehir tacirlerinin listesi ise şu şekilde:



Diyarbakır'da yapılan operasyonda 113 kilogram skunk ele geçirildi ve 1 zehir taciri yakalandı.

Konya'da yapılan operasyonda 104 kilogram skunk ele geçirildi ve 4 zehir taciri taciri yakalandı.

Kırıkkale'de yapılan operasyonda 60 kilogram 500 gram skunk ele geçirildi ve 2 zehir taciri yakalandı.

Van'da yapılan operasyonda 29 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve 4 zehir taciri yakalandı.

Elazığ'da yapılan operasyonda 28 kilogram eroin, çeşitli miktarda metamfetamin ele geçirildi ve 2 zehir taciri yakalandı.

İstanbul'da yapılan operasyonda 21 kilogram 900 gram sentetik kannabionid, 25 bin adet uyuşturucu hap, 16 kilogram 750 gram esrar, 14 kilogram 650 gram skunk, çok miktarda metamfetamin ile kokain ele geçirildi ve 3 zehir taciri yakalandı.

Ordu'da yapılan operasyonda 6 kilogram 250 gram bonzai ele geçirildi ve 6 zehir taciri yakalandı.

Muğla'da yapılan operasyonda 4 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi ve 2 zehir taciri yakalandı.

Ankara'da yapılan operasyonda 2 kilogram kokain, 336 bin adet sentetik hap ele geçirildi ve 1 zehir taciri yakalandı.

Mersin'de yapılan operasyonda 56 bin adet sentetik ecza ele geçirildi ve 1 zehir taciri yakalandı.

Van'da yapılan operasyonda 1 ton 220 kilogram toz esrar ele geçirildi.