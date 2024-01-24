Narkogüç-45 operasyonunda 109 kilo kokain ele geçirildi

'Narkogüç-45' adlı operasyonla uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan çetelere darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 109 kilo kokainin ele geçirildiğini açıkladı.

Narkogüç-45 operasyonunda 109 kilo kokain ele geçirildi
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Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu satıcıları ile mücadele sürüyor. Kaçak yoldan Türkiye'ye getirilen uyuşturucu maddelere karşı güvenlik ekiplerinin radarında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede yeni bir başarılı operasyonu kamuoyu ile paylaştı.  

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kocaeli ve Edirne'deki emniyet ve gümrük birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonda, uluslararası uyuşturucu şebekelerine büyük bir darbe indirildiğini bildirdi. Yerlikaya, Edirne'de ele geçirilen bir çekici ve bir dorsenin içinde 67 pakette toplam 109 kilo kokain olduğunu, uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan bir kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Yerlikaya, operasyonda görev alan polis ve Edirne Gümrük Muhafaza Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Ali Yerlikaya açıklamasında ülkenin dört yanında zehir tacirleri ile mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Uyuşturucu satıcılığı yaparak gençleri ve geleceği zehirlemeye amaç edinen zehir tacirlerine hayatı zehir edeceklerini belirtti.

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