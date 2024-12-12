Narkokapan-2 Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı, Uyuşturucu İmha Edildi

Narkokapan-2 Operasyonu Hız Kesmeden Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen Narkokapan-2 operasyonunda 8 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Operasyon, Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına karşı yapılan geniş kapsamlı bir mücadele olarak dikkat çekti.

Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarları

Operasyonda toplam 95,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 74 kilogram kokain ile 1 milyon 16 bin 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. İki yabancı uyruklu olmak üzere toplam 8 zehir taciri yakalanarak tutuklandı.

Uyuşturucu ile Mücadele ve Gelecek Meselesi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel bir felaket olan uyuşturucu ile mücadele yalnızca bir güvenlik meselesi değildir, yarınlarımızın da meselesidir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başarılar Kutlandı

Operasyona dair görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu çalışmalarda görev alan polis ekiplerini tebrik etti. Bu tür operasyonların önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi bekleniyor.