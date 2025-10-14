Narkokapan Konya Operasyonu: 421 Zanlı Gözaltında

Operasyonun Özeti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 12 ilde düzenlenen "Narkokapan Konya" operasyonunda 421 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, Konya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında operasyonun bu sabah gerçekleştirildiğini ve hazırlık sürecinin 4 ay sürdüğünü bildirdi.

Operasyon Detayları

"Konya merkezli 12 ilimizde düzenlenen operasyona, 3 bin 319 kahraman polisimiz, 542 ekibimiz, 16 özel eğitimli narkotik dedektör köpeğimiz, 1 İHA ve 1 helikopterden oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eş zamanlı olarak 338 farklı adrese baskın düzenledik ve 421 şahsı gözaltına aldık."

Yerlikaya, operasyonun sahada sürdüğünü ve örgütlü yapılar, lojistik ağlar ile aracılık eden torbacıların tek tek yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın Vurguları

Yerlikaya, uyuşturucu meselesini toplumun geleceğini hedef alan, gençlerin umutlarını çalan ve toplumsal yapıyı içten içe kemiren bir saldırı olarak tanımladı. Konuşmasından bazı vurgular şunlar oldu:

"Bu illet, sadece bireyleri değil, toplumların köklerini zehirlemeye çalışan bir tehdittir. Dünyanın en sinsi düşmanlarından biri olan bu maddeye karşı, özellikle göz bebeğimiz evlatlarımızı korumak bizim için bir tercih değil, bir milli görevdir."

Kabine dönemlerine ilişkin paylaşılan rakamsal sonuçlar şu şekilde aktarıldı: 328 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. 87 bin 912 zehir taciri tutuklandı. Yaklaşık 216 ton uyuşturucu madde ile 243 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Yerlikaya, bu tabloyu kararlılık ve azmin sayısal karşılığı olarak nitelendirdi.

Strateji ve Çağrı

Yerlikaya, arzı kesme ve talebi azaltma yönündeki bütüncül stratejiyi şu ifadelerle özetledi:

"Arzın kökünü keserken, rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık programlarıyla talebin de önüne geçiyoruz."

Gençlere yönelik öğüdünde Yerlikaya, "Sizler, büyük ve güçlü Türkiye idealimizin teminatısınız." diyerek yardım çağrısına kapı araladı. Ayrıca ailelere, çocuklardaki en küçük değişikliklerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı ve destek için 112 Acil Çağrı Merkezi, UYUMA ve NARVAS uygulamalarını hatırlattı.

Tebrik ve Sonuç

Operasyonun planlanmasında ve icrasında emeği geçen kurumlar için Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Konya Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Başsavcılığı ve operasyona katılan polisleri tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 3), Konya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sabah kentte en kapsamlı uyuşturucu operasyonlarından "Narkokapan Konya"nın başarıyla icra edildiğini söyledi. Yerlikaya'ya açıklamasında Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş (sağ 3), Konya Valisi İbrahim Akın da (sol 2) ve Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek (solda) eşlik etti.