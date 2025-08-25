Nasır Hastanesi'ne Hava Saldırısı: Gazze'de 5'i Gazeteci 20 Ölü

GÜNCELLEME - ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Saldırının ayrıntıları

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 5'i gazeteci olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, hastanenin 4. katına iki ayrı hava saldırısı düzenledi. İlk saldırının ardından, ilk yardım ekipleri ölü ve yaralıları çıkarmaya çalışırken ikinci saldırının gerçekleştirildiği belirtildi.

Hayatını kaybeden gazeteciler

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te görevli Muaz Ebu Taha ile gazeteci Ahmed Ebu Aziz bulunuyor.

Resmi açıklamalar ve kurtarma ekipleri

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, saldırıda biri itfaiye eri olmak üzere 15 Filistinli'nin yaşamını yitirdiğini; yaralıları kurtarmaya ve ölüleri enkaz altından çıkarmaya çalışan 7 itfaiye erinin ise yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili olarak yerel yetkililer ve hastane kaynakları çalışmalarına devam ederken, saldırının ayrıntıları ve kesin can kaybı sayısıyla ilgili bilgiler güncellenmeye devam ediyor.