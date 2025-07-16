NATO Askeri Komitesi Başkanı Dragone, Bulgaristan'daki Çok Uluslu Muharebe Grubunu Ziyaret Etti

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bulgaristan'ın doğusundaki Novo Selo Kara Kuvvetleri Poligonu'nu ziyaret etti. Bu ziyarette, NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Amiral Dragone, muharebe grubunun son çok uluslu tatbikatlarda sergilenen operasyonel yeteneklerden oldukça etkilendiğini belirtti. “Bunlar, NATO'nun ön cephesindeki kara kuvvetlerinin tüm alanlarda savaş hazırlığını test etme ve güçlendirme konusundaki taahhüdümüzün somut örnekleridir.” dedi.

Dragone, Bulgaristan'ın NATO ülkeleri için sağladığı güvenlik katkılarından dolayı duyduğu teşekkür iletmekle birlikte, ülkenin bölgedeki stratejik rolünün önemine dikkat çekti. “Karadeniz bölgesi ve ötesindeki güvenliği, Batı Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan alan için hayati öneme sahiptir.” şeklinde konuştu.

Amiral Dragone, Bulgaristan'ın sadece çok uluslu muharebe gruplarına ev sahipliği yapmadığını, aynı zamanda ülkenin silahlı kuvvetlerinin de NATO'nun Kosova ve Irak'taki barış koruma misyonları için kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Ukrayna'ya yönelik destek için Bulgaristan'a minnettarlığını dile getiren Dragone, güvenlik alanındaki durumun ciddiyetinin giderek arttığını vurguladı. “Rusya’nın Kuzey Kore, İran ve Çin ile ilişkileri ve artan terörizm tehdidi, NATO ittifakını koruma görevimizi öncelikli hale getiriyor.” dedi.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Amiral Eftim Eftimov da bu ziyaret için önemli yorumlarda bulundu. Eftimov, Karadeniz'in bölgesel ve küresel güvenlik açısından önemini vurguladı ve NATO'nun bölgedeki savunma potansiyelini güçlendirmek için sağladığı katkıları ele aldı. Romanya ve Türkiye ile olan işbirliklerine dikkat çekerek, “NATO operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli altyapı ve lojistik desteği sağlama sorumluluğunun farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Eftimov, Bulgaristan'ın 2035 yılına kadar savunma yatırımlarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine kadar çıkarma konusundaki taahhütlerini desteklediğinin altını çizerek, bu yatırımların yalnızca ordu modernizasyonu ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda ulusal altyapı, savunma sanayisi ve yeni iş olanakları yaratacağını belirtti.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bulgaristan'ın doğusundaki Novo Selo Kara Kuvvetleri Poligonuna ziyaret düzenledi. Amiral Dragone, ülkeye yaptığı ziyarette, burada konuşlu NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Grubunun çalışmaları konusunda bilgi aldı.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bulgaristan'ın doğusundaki Novo Selo Kara Kuvvetleri Poligonuna ziyaret düzenledi. Amiral Dragone, ülkeye yaptığı ziyarette, burada konuşlu NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Grubunun çalışmaları konusunda bilgi aldı.