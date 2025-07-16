DOLAR
40,25 -0,06%
EURO
46,79 -0,16%
ALTIN
4.324,3 -0,49%
BITCOIN
4.797.559,4 -2,27%

NATO Askeri Komitesi Başkanı Dragone, Bulgaristan'daki Çok Uluslu Muharebe Grubunu Ziyaret Etti

Amiral Dragone, Bulgaristan'da NATO çok uluslu muharebe grubunun çalışmalarını değerlendirdi ve ülkenin güvenlik katkılarını öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 11:14
NATO Askeri Komitesi Başkanı Dragone, Bulgaristan'daki Çok Uluslu Muharebe Grubunu Ziyaret Etti

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bulgaristan'ın doğusundaki Novo Selo Kara Kuvvetleri Poligonu'nu ziyaret etti. Bu ziyarette, NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Amiral Dragone, muharebe grubunun son çok uluslu tatbikatlarda sergilenen operasyonel yeteneklerden oldukça etkilendiğini belirtti. “Bunlar, NATO'nun ön cephesindeki kara kuvvetlerinin tüm alanlarda savaş hazırlığını test etme ve güçlendirme konusundaki taahhüdümüzün somut örnekleridir.” dedi.

Dragone, Bulgaristan'ın NATO ülkeleri için sağladığı güvenlik katkılarından dolayı duyduğu teşekkür iletmekle birlikte, ülkenin bölgedeki stratejik rolünün önemine dikkat çekti. “Karadeniz bölgesi ve ötesindeki güvenliği, Batı Balkanlar'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan alan için hayati öneme sahiptir.” şeklinde konuştu.

Amiral Dragone, Bulgaristan'ın sadece çok uluslu muharebe gruplarına ev sahipliği yapmadığını, aynı zamanda ülkenin silahlı kuvvetlerinin de NATO'nun Kosova ve Irak'taki barış koruma misyonları için kritik bir rol oynadığını ifade etti.

Ukrayna'ya yönelik destek için Bulgaristan'a minnettarlığını dile getiren Dragone, güvenlik alanındaki durumun ciddiyetinin giderek arttığını vurguladı. “Rusya’nın Kuzey Kore, İran ve Çin ile ilişkileri ve artan terörizm tehdidi, NATO ittifakını koruma görevimizi öncelikli hale getiriyor.” dedi.

Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Amiral Eftim Eftimov da bu ziyaret için önemli yorumlarda bulundu. Eftimov, Karadeniz'in bölgesel ve küresel güvenlik açısından önemini vurguladı ve NATO'nun bölgedeki savunma potansiyelini güçlendirmek için sağladığı katkıları ele aldı. Romanya ve Türkiye ile olan işbirliklerine dikkat çekerek, “NATO operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli altyapı ve lojistik desteği sağlama sorumluluğunun farkındayız.” ifadelerini kullandı.

Eftimov, Bulgaristan'ın 2035 yılına kadar savunma yatırımlarını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5'ine kadar çıkarma konusundaki taahhütlerini desteklediğinin altını çizerek, bu yatırımların yalnızca ordu modernizasyonu ile sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda ulusal altyapı, savunma sanayisi ve yeni iş olanakları yaratacağını belirtti.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bulgaristan'ın doğusundaki Novo Selo...

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bulgaristan'ın doğusundaki Novo Selo Kara Kuvvetleri Poligonuna ziyaret düzenledi. Amiral Dragone, ülkeye yaptığı ziyarette, burada konuşlu NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Grubunun çalışmaları konusunda bilgi aldı.

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bulgaristan'ın doğusundaki Novo Selo...

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Bulgaristan'ın doğusundaki Novo Selo Kara Kuvvetleri Poligonuna ziyaret düzenledi. Amiral Dragone, ülkeye yaptığı ziyarette, burada konuşlu NATO'nun Çok Uluslu Muharebe Grubunun çalışmaları konusunda bilgi aldı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Yeteneklerini Sergiliyor
2
Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 15 Temmuz'a Anlamlı Yürüyüş
4
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı
5
İletişim Başkanı Duran: 'Terörsüz Türkiye Hedefi, Büyük Bir Dönüşümün Parçası'
6
Sahar Alhoz'un 'Sığınak' Kısa Filmi: Deprem ve Göçün İzlerini Sinemaya Taşıyor
7
65 Yıl Sonra İade Edilen Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye Geliyor

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!