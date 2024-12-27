NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artıracak

NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artırıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Finlandiya ve Estonya arasındaki elektrik şebekesinin yanı sıra Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarında yaşanan kesintilere ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Rutte, NATO'nun Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını artıracağını duyurdu.

Rutte, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile telefonda bu kesintilerle ilgili yürütülen sabotaj soruşturmasını ele aldıklarını bildirdi. NATO olarak tam dayanışma ve desteklerini ifade ettiklerini belirten Rutte, "NATO Baltık Denizi'ndeki askeri varlığını artıracak" ifadesinde bulundu.

Kesintiler ve Soruşturma

Finlandiya basınına yansıyan haberlere göre, elektrik şebekesi operatörü Fingrid, 25 Aralık tarihinde yerel saatle 12.26'da şebekede bir kesinti yaşandığını duyurdu. Aynı gün, Baltık Denizi altındaki dört telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesintiler bildirildi.

Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintilerin meydana geldiği esnada bölgede, Rusya'nın "gölge filosu" olarak bilinen gemilerinden birinin geçtiğini öne sürdü. Cihazlar ile yapılan incelemeler sonucunda, geminin çıpalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu ifade eden ekipler, zarar gören kablolardaki hasarın bu durumla ilgili olabileceğini kaydetti.

Rusya'nın, Avrupa'nın uyguladığı yaptırımlara karşı petrol ve diğer malları gizlice taşımak amacıyla eski tankerlerden oluşan bir gizli filo bulundurduğu iddia ediliyor. Avrupa Birliği, kesintilerden sonra Rusya'yı sorumlu tutarak, Avrupa'nın kritik altyapısına yönelen saldırılar nedeniyle ek yaptırımlar uygulamayı planladığını açıkladı.