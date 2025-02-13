NATO Genel Sekreteri Rutte'den Acil Savunma Üretimi Uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Savunma Üretimi Uyarısı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın her üç ayda bir İttifak'ın bir yılda ürettiği silah ve mühimmat kadar üretim yaptığını belirterek savunma harcamalarını artırmak gerektiği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Brüksel'deki Açıklamalar

Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na girmeden önce basına yaptığı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in önceki gün Ukrayna Temas Grubu toplantılarında verdiği mesajları gündeme taşıdı. Rutte, "Hepimiz Ukrayna'da barışın er ya da geç olmasını istiyoruz. Hepimiz Ukrayna'nın bu görüşmeler başladığında mümkün olan en iyi konumda olmasını istiyoruz, böylece görüşmeler başarıyla sonuçlanabilir." dedi.

Artan Tehditler ve Harcama Gerekliliği

Rutte, "Daha fazla harcama yapmalıyız. Bu sadece ABD'nin beklemesi nedeniyle değil, Avrupa'nın üzerine düşeni üstlenmesi ve adil yük paylaşımı beklemesi nedeniyle değil. Aynı zamanda Rusya'dan ve diğer rakiplerden gelen tehdidin arttığını bildiğimiz için de daha fazla harcama yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Üretim Yetersizliği

NATO Genel Sekreteri, "Yeterince üretmiyoruz ve bu, ABD'den Türkiye'ye, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Norveç ve İngiltere'ye kadar ortak bir sorunumuz. Harika bir savunma sanayimiz var, ama yeterince üretmiyoruz." ifadesini kullandı. Rutte, toplantının ana gündem maddesinin, müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması olduğunu vurguladı.

İttifakın Geleceği

Bir gazetecinin ABD'deki pozisyon değişikliği ve "İttifak hangi yöne gidiyor?" sorusuna Rutte, "İttifak gelecek nesiller için yerinde duruyor. Şu anda ve gelecekte herhangi bir düşmanla savaşmak için mümkün olan en iyi caydırıcılığa sahip olduğumuzdan emin olmak için yerimizdeyiz." yanıtını verdi.

Ukrayna İle İlgili Endişeler

NATO Genel Sekreteri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında, "Dün gördüğümüz şey, Washington'dan gelen açıklamalardı... Bundan sonra bunun nasıl ilerleyeceğini adım adım göreceğiz." dedi.

ABD'nin Mesajları

ABD Savunma Bakanı Hegseth ise, dün Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya gelerek sert mesajlar vermişti. Hegseth, Ukrayna'da savaşı diplomasiyle sonlandırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesi ve NATO'ya üye olması gerçekçi hedefler değil." dedi. Ayrıca, savunma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarılması gerektiğini belirtti.