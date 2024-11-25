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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Erdoğan ile Ziyaret Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara ziyaretini ve Türkiye ile güvenlik iş birliğini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:40
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Erdoğan ile Ziyaret Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ankara'daki Önemi Vurguladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara ziyareti öncesinde AA'ya önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, terörizm tehdidi, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki kriz gibi konuların, kolektif güvenliğe yönelik artan zorluklar olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Türkiye'nin Önemi

Rutte, “Giderek daha öngörülemez hale gelen bir dünyada Türkiye, İttifakımıza paha biçilmez katkılarda bulunarak güney kanadımızdaki caydırıcılığı güçlendiriyor. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci ordusuna, etkileyici bir savunma sanayisine sahiptir ve 70 yılı aşkın süredir güçlü ve kararlı bir müttefiktir.” sözleriyle Türkiye'nin NATO içerisindeki stratejik rolünü vurguladı.

Görüşmeler ve Ziyaretler

NATO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelecek. Ayrıca, Türk savunma sanayisi yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirilecek. Rutte'nin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tesislerini ziyaret etmesi ve Anıtkabir’i gezmesi bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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