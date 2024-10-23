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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ve BRICS Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin BRICS ile çalışma hakkı olduğunu vurguladı ve NATO'nun önemine değindi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:20
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ve BRICS Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye Destek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin BRICS ülkeleriyle işbirliği yapma hakkına sahip olduğunu belirtti. Bu açıklamalar, Estonya'nın başkenti Tallinn'de Estonya Başbakanı Kristen Michal ile düzenlenen basın toplantısında yapıldı.

Türkiye'nin BRICS Üzerindeki Rolü

Rutte, Türkiye’nin BRICS başvurusunun bir sorun teşkil edip etmediği ile ilgili yapılan bir soruya yanıt vererek, "Türkiye, BRICS ortaklarından bazılarıyla işbirliği yapıyor. Bu, onun egemenlik hakkıdır" dedi.

NATO İçindeki Önemi

Rutte, Türkiye’nin NATO içerisindeki rolünün önemine dikkat çekerek, "Türkiye, NATO'nun en güçlü askerî güçlerinden birine sahip. Güneydoğu kanadındaki kritik rolü ve İttifak’a sağladığı kabiliyetleri ile çok önemli bir müttefik" şeklinde konuştu.

Demokrasi ve Tartışmalar

Rutte, "NATO'nun 32 ülkesi arasında demokrasi gereği tartışmalar olacaktır. Ancak Türkiye'nin İttifak içindeki uzun soluklu varlığı bizler için mutluluk verici" dedi.

Kuzey Kore ve Rusya İddiaları

Rutte, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği iddiaları hakkında Güney Kore'nin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı. Rutte, Güney Kore'den uzmanların NATO'yu bilgilendirmek üzere gelmesini talep ettiğini belirtti.

İddiaların Durumu

Rutte, o iddiaların henüz doğrulanmadığını, bu gelişmenin bölgedeki gerilimi tırmandırabileceğini dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerini savaş alanına göndermeyi planladığını belirtmişti.

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