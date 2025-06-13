NATO Genel Sekreteri Rutte: İsrail'in İran'a Saldırıları Tek Taraflı Eylem

NATO Genel Sekreteri Rutte Açıklamalarda Bulundu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran’a yönelik saldırıların İsrail'in "tek taraflı eylemi" olduğunu belirtti. Rutte, ABD de dahil olmak üzere müttefiklerin gerilimi azaltmak için çaba göstermesinin kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Basın Toplantısındaki Değerlendirmeler

Rutte, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Açıkça hızla gelişen bir durum. Bu İsrail'in tek taraflı eylemiydi" sözlerini sarf etti. Rutte, "ABD de dahil olmak üzere birçok müttefikin gerilimi azaltmak için çalışmasının hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Bunu yaptıkları da biliniyor," ifadelerini kullandı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

Güne erken saatlerde başlayan İsrail saldırıları, İran'ın Tahran, Tebriz ve İsfahan kentlerindeki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah bölgelerini hedef aldı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil olmak üzere üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı da hayatını kaybetti.

Ayrıca, İsrail'in Tahran'daki saldırıları sırasında sivil yerleşim alanlarının da hedef alındığı bildiriliyor ve bu durum sonucunda çok sayıda sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (fotoğrafta), İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in başkenti Stockholm'de basın toplantısı düzenledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte (fotoğrafta), İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile İsveç'in başkenti Stockholm'de basın toplantısı düzenledi.