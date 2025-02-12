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NATO Genel Sekreteri Rutte, Kanada Başbakanı Trudeau ile Görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu Brüksel'deki karargahında ağırladı. Görüşmede savunma harcamaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:32
NATO Genel Sekreteri Rutte, Kanada Başbakanı Trudeau ile Görüştü

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trudeau'yu Brüksel'de Ağırladı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Brüksel'deki NATO karargahında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Rutte, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir fotoğrafla bu buluşmayı duyurarak, Trudeau'yu ağırlamanın kendisi için bir onur olduğunu ifade etti.

Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında savunma harcamalarının artırılması ve üretimin yükseltilmesi konuları yer aldı. Ayrıca, NATO müttefikleri olarak Kanada'nın da dahil olduğu ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı destek hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı.

Brüksel'de bulunan Trudeau, bu önemli toplantının öncesinde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelmişti.

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