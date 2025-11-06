NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran ile Uzun Vadeli Çatışmaya Hazırlanıyor

Mark Rutte, Bükreş'te NATO Sanayi Forumu'nda Rusya'nın Çin, Kuzey Kore ve İran'la işbirliği içinde olduğunu; savunma harcamalarının GSYİH'nin %5'e çıkarılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:24
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran ile Uzun Vadeli Çatışmaya Hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran ile Uzun Vadeli Çatışmaya Hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın küresel iş birlikleriyle uzun soluklu bir tehdide dönüştüğünü vurguladı.

Tehditin boyutu ve bütçe hedefi

Rutte, Rus tehdidine ilişkin değerlendirmesinde ittifak üyelerinin 2035’e kadar savunma harcamalarını Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5’ine çıkarma taahhüdünün "güvende kalmak için gerekli olan düzey" olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçek ve kalıcı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali en açık örnek, ancak bu tehdit çok daha uzun vadeli" ifadesini kullandı.

Rusya'nın iş birlikleri ve uzun vadeli hazırlık

Rutte, Rus tehdidinin sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını söyleyerek Moskova'nın "uzun vadeli bir çatışmaya" hazırlanmak için diğer aktörlerle birlikte hareket ettiğini kaydetti. Rutte'nin sözleri şöyle: "Rusya; Çin, Kuzey Kore, İran ve diğerleriyle birlikte çalışıyor. Savunma sanayi iş birliklerini benzeri görülmemiş seviyelere taşıyorlar. Uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyorlar".

Üretim, mühimmat ve sanayi kapasitesi

NATO Genel Sekreteri, ittifak ülkelerinin yüksek hacimli üretime geçmesi gerektiğini vurguladı; mühimmat üretiminde dengelerin değiştiğini belirterek, "Yakın zamana kadar Rusya, tüm NATO müttefiklerinin toplamından fazla mühimmat üretiyordu. Ama artık değil" şeklinde konuştu. Mühimmatta yakalanan ivmenin sürdürülmesi için hem üst düzey hava savunma sistemleri hem de düşük maliyetli İHA önleyicileri dahil olmak üzere üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Hükümetlere ve sanayiye çağrı

Rutte, Moskova’nın eylemlerinde "yalnız olmadığını" vurgulayarak sanayiye ve hükümetlere şu çağrıda bulundu: "Bizi zayıflatmak isteyenlere karşı daha fazla üretmeli, daha zeki davranmalı ve onları geride bırakmalıyız". Ayrıca, sanayinin üretimi artırmak için belirli ticari riskler alması gerektiğini belirterek "Tehlikeli zamanlar cesur adımlar gerektirir" dedi.

Hükümetlerin siyasi iradeye sahip olduğunu vurgulayan Rutte, "Paralar var. Talep var. Güvenliğimiz buna bağlı" ifadeleriyle uzun vadeli sözleşmeler ve kararlı destek çağrısını yineledi. Sanayinin yatırımın karşılığını bulamama endişelerini gidermek için hükümetlerin adım atması gerektiğini söyledi ve üreticilere şu güvenceyi verdi: "Gelecekte kapasite fazlası oluşacak korkusuyla bugünün gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan çekinmeyin. Üreteceğiniz her şeyin alıcı bulacağından eminim".

Konuşmasını, savunma yatırımlarının güvenliğin yanı sıra istihdam ve ekonomik büyümeyi de destekleyeceğini hatırlatarak bitirdi: "Savunma getirisi gerçektir. Gelin, hep birlikte daha güvenli ve daha müreffeh bir gelecek inşa edelim".

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE, ROMANYA'NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ'TE DÜZENLENEN NATO SANAYİ FORUMU'NDA...

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE, ROMANYA'NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ'TE DÜZENLENEN NATO SANAYİ FORUMU'NDA KONUŞMA YAPTI.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE, ROMANYA'NIN BAŞKENTİ BÜKREŞ'TE DÜZENLENEN NATO SANAYİ FORUMU'NDA...

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
2
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
3
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
4
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
5
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
6
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde
7
Sivas’ta Rehabilite Edilen Şahin Yeniden Doğaya Salındı

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu