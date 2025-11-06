NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran ile Uzun Vadeli Çatışmaya Hazırlanıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Sanayi Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın küresel iş birlikleriyle uzun soluklu bir tehdide dönüştüğünü vurguladı.

Tehditin boyutu ve bütçe hedefi

Rutte, Rus tehdidine ilişkin değerlendirmesinde ittifak üyelerinin 2035’e kadar savunma harcamalarını Gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5’ine çıkarma taahhüdünün "güvende kalmak için gerekli olan düzey" olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçek ve kalıcı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali en açık örnek, ancak bu tehdit çok daha uzun vadeli" ifadesini kullandı.

Rusya'nın iş birlikleri ve uzun vadeli hazırlık

Rutte, Rus tehdidinin sadece Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını söyleyerek Moskova'nın "uzun vadeli bir çatışmaya" hazırlanmak için diğer aktörlerle birlikte hareket ettiğini kaydetti. Rutte'nin sözleri şöyle: "Rusya; Çin, Kuzey Kore, İran ve diğerleriyle birlikte çalışıyor. Savunma sanayi iş birliklerini benzeri görülmemiş seviyelere taşıyorlar. Uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyorlar".

Üretim, mühimmat ve sanayi kapasitesi

NATO Genel Sekreteri, ittifak ülkelerinin yüksek hacimli üretime geçmesi gerektiğini vurguladı; mühimmat üretiminde dengelerin değiştiğini belirterek, "Yakın zamana kadar Rusya, tüm NATO müttefiklerinin toplamından fazla mühimmat üretiyordu. Ama artık değil" şeklinde konuştu. Mühimmatta yakalanan ivmenin sürdürülmesi için hem üst düzey hava savunma sistemleri hem de düşük maliyetli İHA önleyicileri dahil olmak üzere üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Hükümetlere ve sanayiye çağrı

Rutte, Moskova’nın eylemlerinde "yalnız olmadığını" vurgulayarak sanayiye ve hükümetlere şu çağrıda bulundu: "Bizi zayıflatmak isteyenlere karşı daha fazla üretmeli, daha zeki davranmalı ve onları geride bırakmalıyız". Ayrıca, sanayinin üretimi artırmak için belirli ticari riskler alması gerektiğini belirterek "Tehlikeli zamanlar cesur adımlar gerektirir" dedi.

Hükümetlerin siyasi iradeye sahip olduğunu vurgulayan Rutte, "Paralar var. Talep var. Güvenliğimiz buna bağlı" ifadeleriyle uzun vadeli sözleşmeler ve kararlı destek çağrısını yineledi. Sanayinin yatırımın karşılığını bulamama endişelerini gidermek için hükümetlerin adım atması gerektiğini söyledi ve üreticilere şu güvenceyi verdi: "Gelecekte kapasite fazlası oluşacak korkusuyla bugünün gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan çekinmeyin. Üreteceğiniz her şeyin alıcı bulacağından eminim".

Konuşmasını, savunma yatırımlarının güvenliğin yanı sıra istihdam ve ekonomik büyümeyi de destekleyeceğini hatırlatarak bitirdi: "Savunma getirisi gerçektir. Gelin, hep birlikte daha güvenli ve daha müreffeh bir gelecek inşa edelim".

