NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Politikaları İttifak'a Zarar Vermeyecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri ve Grönland'a yönelik politikalarının İttifak içinde çözülebileceğini ifade etti. Brüksel'deki NATO karargahında İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Rutte, sorunların üstesinden gelebileceklerinden emin olduklarını vurguladı.

Yüzde 2 Hedefi Yeterli Değil

Rutte, müttefik ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) %2'sini savunmaya harcamaları hedefinin yeterli olmayacağını belirtti. Rutte, "Yüzde 2 bizi güvende tutmaya yetmeyecek, daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor," dedi.

Koalisyonun Gücü ve ABD'nin Önemi

NATO Genel Sekreteri, ABD'siz bir kolektif savunmanın işlevselliğini sorgulayarak, "ABD olmadan birçok nedenden ötürü bu işe yaramayacaktır," ifadesini kullandı.

Birlik Olmanın Önemi

Rutte, "ABD de kolektif savunmaya ihtiyaç duymaktadır. Bir arada kalmalıyız. Birlik içinde kalmanın Batı'nın yapabileceği en iyi şey olduğuna inanıyorum," diyerek NATO'nun bir bütün olarak korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Savunma Üretiminde Artış Gerekiyor

Müttefiklerin savunma üretimlerini artırmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Rutte, "Toplu olarak çok daha fazla üretmeliyiz. Geçtiğimiz yıl, ABD dışındaki müttefikler savunmaya %18 daha fazla harcadı," dedi.

Grönland'ın Stratejik Önemi

Trump'ın Grönland ile ilgili görüşlerini değerlendiren Rutte, bu meselenin yalnızca Grönland ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda Kuzey Avrupa'daki birçok ülkeyi de kapsadığını belirtti. "Kolektif olarak bu zorlukların üstesinden gelmeliyiz," ifadelerini ekledi.