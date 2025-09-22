NATO Konseyi yarın Estonya hava sahası ihlali için toplanıyor

NATO Konseyi, Rusya'nın Estonya hava sahasını ihlal etmesini yarın görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak.

Toplantı detayları

NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre toplantı yarın sabah Brüksel'deki karargahta büyükelçi seviyesinde gerçekleştirilecek.

Gündemde 19 Eylül'de Rus jetlerinin Estonya hava sahasını ihlal etmesi bulunuyor.

NATO'nun açıklaması ve bölgesel gelişmeler

NATO Sözcüsü Allison Hart, Rus jetlerinin 19 Eylül Cuma erken saatlerde Estonya hava sahasını ihlal ettiğini ve NATO'nun derhal yanıt vererek Rus uçağını durdurduğunu açıkladı.

Sözcü Hart, bu olayın "Rusların pervasız davranışlarının" ve NATO'nun karşılık verme yeteneğinin bir başka örneği olduğunu belirtti.

Benzer şekilde, Polonya 9 Eylül'de Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini ve NATO'nun birlikte karşılık verdiğini duyurmuş; ardından Romanya'nın da hava sahasında Rus İHA'sı tespit edildiği bildirilmişti.