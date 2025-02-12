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NATO Müttefikleri, ABD'nin Yeni Savunma Bakanı Hegseth ile Brüksel'de Toplandı

NATO-Ukrayna Temas Grubu, ABD'nin yeni Savunma Bakanı Hegseth ile Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda yeni stratejiler ele alındı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:27
NATO Müttefikleri, ABD'nin Yeni Savunma Bakanı Hegseth ile Brüksel'de Toplandı

NATO Müttefikleri Brüksel'de Toplandı

NATO müttefikleri, ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte ilk kez Ukrayna Temas Grubu formatında Brüksel'deki karargah Eylül 2023'te bir araya geldi. Toplantıya, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov da katıldı.

İngiltere'nin Liderliği

Geleneklerin aksine toplantıya ABD değil, İngiltere başkanlık etti. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, açılış konuşmasında şunları ifade etti: "Bir Avrupalı savunma bakanı olarak, sorumluluklarımızı biliyoruz. Ağır işlerin çoğunu biz yapıyoruz, yükün daha fazlasını paylaşıyoruz. Avrupa, daha fazla savunma harcaması yapıyor ve Ukrayna'ya daha fazla destekle öne çıkıyor."

Healey, bu yıl Ukrayna için 4,5 milyar sterlin askeri yardıma ayıracaklarını ve 50 milyon sterlinlik yeni bir bütçe duyurduklarını belirtti.

ABD'den Önemli Açıklamalar

Toplantıda yer alan Hegseth, Ukrayna'daki savaşı diplomasi yoluyla sonlandırma hedeflerini vurgulayarak, "Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesi ve NATO'ya üye olmasının gerçekçi hedefler olduğunun kabul edilmesi gerek," dedi. Ayrıca, müttefiklerin savunma harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 5'ine çıkarması gerektiğini belirtti.

Hegseth, "ABD, kendi güvenliği için NATO ittifakına ve Avrupa ile savunma ortaklığına bağlı kalmaya devam edecek. Ancak ABD artık bağımlılığı teşvik eden dengesiz bir ilişkiye tahammül etmeyecek," ifadelerini kullandı.

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