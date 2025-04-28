NATO Parlamenter Asamblesi Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri Antalya'da Başladı

NATO Parlamenter Asamblesi Semineri Antalya'da Toplandı

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri, Antalya'da düzenlenmeye başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde gerçekleştirilen toplantıya, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Körfez ve Arap ülkelerinden milletvekilleri katılım gösterdi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Açıklamalar

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seminerin 3 gün süreceğini ve Körfez, Orta Doğu ile Sahel Afrika bölgelerindeki gelişmelerin tartışılacağını ifade etti. Çavuşoğlu, ayrıca bu gelişmelerin NATO'ya etkileri ve Türkiye’nin konumunun değerlendirileceğini belirtti.

Toplantıda güneydeki terör ve diğer tehditlerin gündeme geleceğini açıklayan Çavuşoğlu, çok sayıda oturumun gerçekleştirileceğini ve herkesin düşüncelerini aktarabileceği önemli bir platform oluşturduklarını vurguladı.

Türkiye'nin NATO'daki Rolü

Çavuşoğlu, gelecek ayda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından ev sahipliği yapılacak NATO Dışişleri Bakanları toplantısının da önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, Türkiye’nin diplomasi ve güvenlik konusundaki konumunu öne çıkararak, "Türkiye diplomaside ve güvenlikte son derece önemli bir ülke haline geldi" dedi.

Ülkesinin NATO’ya yaptığı katkılara değinen Çavuşoğlu, Batılı müttefiklerin Türkiye'nin kritik rolünü yalnızca ihtiyaç anında hatırlamanın hatalı olduğunu belirtti. Ayrıca, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin oluşumunda Türkiye'nin dışlanmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını akıllara getirdi.

Bu önemli seminer, 3 gün boyunca devam edecek ve uluslararası işbirliği ile güvenlik politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri, Antalya'da başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Körfez ve Arap ülkelerinden milletvekilleri katıldı.

NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ekonomik ve Güvenlik Komisyonu Semineri, Antalya'da başladı. Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra Azerbaycan, Körfez ve Arap ülkelerinden milletvekilleri katıldı.