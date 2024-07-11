NATO Zirvesi, 2025'te Hollanda'nın ardından Türkiye'de yapılacak

NATO Sonuç Bildirgesi, dünya gündemini sarsacak önemli kararlarla yayınlandı. Bildirgedeki en dikkat çekici karar, 2025 yılında Hollanda'da gerçekleştirilecek zirvenin ardından bir sonraki NATO zirvesinin Türkiye'de yapılacak olması oldu. Bu karar, Türkiye'nin uluslararası arenadaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.



NATO Sonuç Bildirgesi, müttefiklerin Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlaması kararını içeriyor. Bu fon, Ukrayna'nın savunma kapasitelerini artırmak ve Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı direnç gösterebilmesi için kritik bir destek sağlayacak.



UKRAYNA'YA DESTEK ARTIYOR

Bildirgeye göre, NATO müttefikleri Ukrayna'ya gelecek yıl en az 40 milyar dolar fon sağlayacak. Bu destek, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini artıracak ve Rusya'nın saldırılarına karşı direncini güçlendirecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu fonun Ukrayna'nın bağımsızlığını koruma mücadelesinde hayati önem taşıdığını vurguladı.

TÜRKİYE, BİR SONRAKİ EV SAHİBİ



2025 yılında gerçekleşecek olan NATO zirvesi, Hollanda'da düzenlenecek. Hollanda'nın ardından bir sonraki NATO zirvesi Türkiye'de yapılacak. Bu karar, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Zirvenin Türkiye'de yapılacak olması, Türkiye'nin uluslararası diplomasi ve güvenlik alanındaki etkin rolünü pekiştirecek.