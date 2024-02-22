Navalnıy'ın ölümünün etkileri sürüyor: Kanada Rusya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın cezaevindeki ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Isabella Orozco-Madison, Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Oleg Stepanov’un bakanlığa çağrıldığını ve Navalnıy’ın ölümü konusunda "eksiksiz ve açık" bir araştırma yapılması talebinin kendisine ulaştırıldığını belirtti.

Orozco-Madison, siyasi mahkumların durumunun da dile getirildiğini belirtti ve şöyle devam etti: "Kanada, Navalnıy’ın haklarını ihlal edenlere karşı yaptırım uygulamıştır. Ölümüne neden olanlarla ilgili de müttefiklerimizle birlikte hareket ederek hesap sormayı sürdüreceğiz."

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy’ın cezaevinde öldüğünü Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri 16 Şubat’ta duyurmuştu. Navalnıy’ın ölüm sebebinin ne olduğunu araştırmak için özel bir emre ihtiyaç olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Federal Cezaevi Hizmetleri kendi kuralları içinde Navalnıy’ın ölümüyle ilgili soruşturma yürütüyor. Doktorlar da gereken incelemeleri yapacak.” dedi.

Rusya’nın muhalif ismi Navalnıy, zehirlenme iddiasıyla Almanya’nın Berlin kentinde tedavi görmüştü. 17 Ocak 2021’de Moskova’ya döndüğünde havaalanında gözaltına alınmıştı. Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nin isteğiyle 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesi’nde Navalnıy hakkında karar verilmişti. Navalnıy’ın daha önce yolsuzluk suçundan aldığı 3,5 yıl erteli hapis cezası, adli kontrol koşullarını ihlal ettiği için normal hapis cezasına dönüştürülmüştü.

Ağustos 2023’te hapisteyken aşırılık yanlısı bir örgüt kurduğu gerekçesiyle Rus mahkemesi tarafından 19 yıl hapse mahkum edilen Navalnıy, bir yıl önce Rusya’da terör ve aşırıcılık bağlantılı kişiler listesine alınmıştı.