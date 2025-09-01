Nawrocki'den Almanya'ya Savaş Tazminatı Talebi: Polonya-Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem

Nawrocki'den Almanya'ya Savaş Tazminatı Talebi

Westerplatte'de 86. yıl töreninde net çağrı

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının 86. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma töreninde Almanya’dan savaş tazminatı talep etti.

Tören, Polonya’nın Gdansk kentindeki Westerplatte Yarımadası’nda yapıldı. Nawrocki, konuşmasında ülkesinin "yeniden canlanan neoemperyalizm ve Rusya Federasyonu" karşısında Avrupa Birliği (AB) ve NATO inşa etme görevinde önemli bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu vurguladı ve bu görevi "İkinci Dünya Savaşı’nın faili" olan Almanya ile paylaştıklarını belirtti.

Nawrocki, tazminatın iki ülke arasındaki ilişkiler için yeni bir temel oluşturacağını söyleyerek: "Batı komşumuzla hakikat ve iyi ilişkiler temelinde bir ortaklık kurabilmek için, Almanya’dan tazminat meselesini nihayet çözmeliyiz. Polonya Cumhurbaşkanı olarak bunu ortak iyilik ve geleceğimiz için açıkça talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, talebine hükümetin desteğini istediğini de ekledi.

Törende konuşan Polonya Başbakanı Donald Tusk ise artan bölgesel gerilimler ve Rusya tehdidi karşısında NATO ve Avrupa ülkelerini Polonya için hayati müttefikler olarak nitelendirerek: "Akıllı olmalı ve bu nedenle kimin düşmanımız kimin müttefikimiz olduğunu iyi anlamalıyız." dedi.

Not: İkinci Dünya Savaşı, Nazi Almanyası'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'ya saldırmasıyla başlamıştı.