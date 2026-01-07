Naylon Fatura ve Hileli İflas Operasyonu: M.D. Hedefte

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, son dönemde artış gösteren hileli iflas ve vergi kaçakçılığı vakalarına karşı geniş çaplı denetim başlattı. İstanbul Arnavutköy merkezli yürütülen incelemelerde, milyonlarca liralık sahte fatura trafiği ve bilinçli iflas yöntemleri gün yüzüne çıktı.

İnceleme ve müfettiş raporları

Küçükköy Vergi Dairesi müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, işletme sahibi M.D.'nin gerçekliği olmayan faturalar kullanarak şirketi hileli şekilde iflas ettirdiği tespit edildi. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, firmanın kestiği sahte faturaların gerçek bir mal veya hizmet satışına dayanmadığı vurgulandı.

Müfettişler, eylemlerin kast unsuru taşıdığını raporlarına ekleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu davası talebiyle suç duyurusunda bulundu. M.D.’nin sahibi olduğu veya ortağı bulunduğu diğer şirketler hakkında 10’a yakın vergi suçu ve vergi tekniği raporu hazırlandığı belirtildi.

Naylon fatura zinciri ve mali boyut

İncelemeler, vergi kaçırma yöntemlerinin sadece tek bir işletmeyle sınırlı kalmadığını gösterdi. Özel esaslara tabi vergi mükellefi statüsüne alınan M.D.’nin, İstanbul Perpa’daki başka bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon lira tutarında naylon fatura aldığı iddia ediliyor. Bu yöntemle her ay yaklaşık 2 milyon liralık KDV'nin maliyeden kaçırıldığı hesaplanıyor.

Yargı süreci ve ceza

Soruşturmaların ilerleyen aşamalarında yargı kararları da çıktı. M.D.’nin hissedarı olduğu şirkete ilişkin davada, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada şirket yöneticisi H.K. hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bilirkişi raporlarında, şirkete ait makine ve taşıtların envanterden çıkarılarak mal kaçırıldığı tescillendi; diğer sanıkların yargılanmasına ise devam ediliyor.

Yetkililer, denetimlerin süreceğini ve hileli iflas ile sahte fatura düzenleyenlere karşı taviz verilmeyeceğini belirtiyor.

