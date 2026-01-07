Naylon Fatura ve Hileli İflas Operasyonu: M.D. Hedefte

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, İstanbul Arnavutköy merkezli incelemede milyonluk naylon fatura trafiği ve hileli iflas tespit etti; M.D. hakkında davalar açıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:59
Naylon Fatura ve Hileli İflas Operasyonu: M.D. Hedefte

Naylon Fatura ve Hileli İflas Operasyonu: M.D. Hedefte

Hazine ve Maliye Bakanlığı müfettişleri, son dönemde artış gösteren hileli iflas ve vergi kaçakçılığı vakalarına karşı geniş çaplı denetim başlattı. İstanbul Arnavutköy merkezli yürütülen incelemelerde, milyonlarca liralık sahte fatura trafiği ve bilinçli iflas yöntemleri gün yüzüne çıktı.

İnceleme ve müfettiş raporları

Küçükköy Vergi Dairesi müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, işletme sahibi M.D.'nin gerçekliği olmayan faturalar kullanarak şirketi hileli şekilde iflas ettirdiği tespit edildi. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, firmanın kestiği sahte faturaların gerçek bir mal veya hizmet satışına dayanmadığı vurgulandı.

Müfettişler, eylemlerin kast unsuru taşıdığını raporlarına ekleyerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na kamu davası talebiyle suç duyurusunda bulundu. M.D.’nin sahibi olduğu veya ortağı bulunduğu diğer şirketler hakkında 10’a yakın vergi suçu ve vergi tekniği raporu hazırlandığı belirtildi.

Naylon fatura zinciri ve mali boyut

İncelemeler, vergi kaçırma yöntemlerinin sadece tek bir işletmeyle sınırlı kalmadığını gösterdi. Özel esaslara tabi vergi mükellefi statüsüne alınan M.D.’nin, İstanbul Perpa’daki başka bir şirket üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon lira tutarında naylon fatura aldığı iddia ediliyor. Bu yöntemle her ay yaklaşık 2 milyon liralık KDV'nin maliyeden kaçırıldığı hesaplanıyor.

Yargı süreci ve ceza

Soruşturmaların ilerleyen aşamalarında yargı kararları da çıktı. M.D.’nin hissedarı olduğu şirkete ilişkin davada, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada şirket yöneticisi H.K. hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bilirkişi raporlarında, şirkete ait makine ve taşıtların envanterden çıkarılarak mal kaçırıldığı tescillendi; diğer sanıkların yargılanmasına ise devam ediliyor.

Yetkililer, denetimlerin süreceğini ve hileli iflas ile sahte fatura düzenleyenlere karşı taviz verilmeyeceğini belirtiyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ, SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTEREN HİLELİ İFLAS VE VERGİ...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MÜFETTİŞLERİ, SON DÖNEMDE ARTIŞ GÖSTEREN HİLELİ İFLAS VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI VAKALARINA KARŞI GENİŞ ÇAPLI BİR OPERASYON BAŞLATTI. İSTANBUL ARNAVUTKÖY MERKEZLİ YÜRÜTÜLEN İNCELEMELERDE, MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE FATURA TRAFİĞİ VE BİLİNÇLİ İFLAS SENARYOLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri ambulansları 2025'te 174 bin kişiye hastane öncesi hizmet sundu
2
FIFA Dünya Kupası İstanbul'da: Orijinal Kupa Türkiye'ye Geldi
3
Denizli'de 'Verem Hastalığı ve Korunma Yolları' Yarışması Sonuçlandı
4
Başoğlu Kocaeli Esnaf Odası Başkanlığına Aday: "Esnafın Yalnızlığına Son Vereceğiz"
5
Vali Akbıyık 3 Yıllık Bilançosunu Açıkladı: Muğla'ya Milyarlarca TL'lik Yatırım
6
Jandarma Tatbikatı: İz Takip Köpeği Mercek 3 Dakikada Kayıp Kişiyi Buldu
7
Kayseri'de 174 Bin Kişiye Hastane Öncesi Müdahale: 2025'te 362 Bin Çağrı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları