Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı

Nazilli'de 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 aydır firari C.G., polislerin 'alt kat komşu' kılığındaki operasyonuyla yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:11
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı

Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığı' taktiğiyle yakalandı

Polis, 'alt kat komşu' numarasıyla kapıyı açtırdı — şahıs tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, ’kasten yaralama’ suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 aydır firari olan C.G., polis ekiplerinin 'alt kat komşu' kılığıyla düzenlediği operasyon sonucu kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir izini sürdükleri C.G.'nin Nazilli'deki saklandığı adresi tespit etti. Dikkat çekmemek için ekipler kendilerini alt katta oturan komşu gibi tanıtarak kapıyı çaldı.

Polisin "Banyo su akıtıyor komşu, bir bakar mısın?" sözleri üzerine kapıyı açan C.G., polisle karşılaşınca etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk sırasında gazetecilerin "Polisi komşu mu sandınız?" sorusuna C.G., "Hayır, kapıyı bilerek açtım" diye yanıt verdi. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan C.G., cezaevine gönderildi.

