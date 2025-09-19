Nazilli'de Örgüt ve Rüşvet Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında bekçi ve emekli polisin de bulunduğu 6 şüpheli 'örgüt' ve 'rüşvet' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 12:30
Operasyon ve bulgular

Nazilli'de düzenlenen operasyonda, aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli polisin de bulunduğu 6 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturma, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir restoranın Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu yetki belgesi olmadan satış yaptığı ve denetim öncesi bilgi alarak tedbir aldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip, tespit ve yakalama

Ekipler, işletme sahipleri ile iletişimde oldukları kişiler üzerinde takip yaptı ve denetim öncesi görevli memura rüşvet verildiğine ilişkin tespitlerde bulundu. Yapılan operasyonda restoran işletmecileri Y.E. ile A.B.K., emekli polis A.Y., çarşı ve mahalle bekçileri V.K. ile Ö.E. ve A.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen operasyonda, aralarında çarşı ve mahalle bekçisi ile emekli polisin bulunduğu 6 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarından gözaltına alındı.

