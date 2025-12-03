Nazilli'de 'Yolları Açan Kadınlar' Konferansı — 5 Aralık'ta Kadınların Gücü

Nazilli'de 'Yolları Açan Kadınlar' Konferansı

Nazilli Belediyesi, 5 Aralık 1934'te Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91. yıl dönümünü anlamlı bir etkinlikle kutlayacak.

Etkinlik Detayları

'Yolları Açan Kadınlar' Konferansı, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi katkılarıyla düzenleniyor. Konferans, kadınların demokrasi mücadelesini ve ilk 18 kadın milletvekilinin ilham veren hikayelerini vatandaşlarla buluşturacak.

Dr. Ertuğrul Tetik tüm vatandaşları etkinliğe davet ederek şu ifadeleri kullandı: Cesur kadınların toplumdaki yeri ve önemi, Cumhuriyetimizin en değerli kazanımlarından biridir. Bu konferansla hem geçmişteki cesur kadınları anacak hem de geleceğe ilham olacak ilk 18 kadın milletvekilimizin hikayelerini hep birlikte dinleyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, 5 Aralık 2025 günü saat 14.00'te Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel buluşmaya davet ediyorum.

Konuşmacılar ve Amaç

Etkinliğin konuşmacısı Av. Evrim Orhan Güngör, moderatörlüğünü ise Av. Gülseren Gökçe üstlenecek. Program, 5 Aralık'ın ruhunu yaşatmayı ve kadınların toplumsal ve siyasal hayatta açtığı yolları gündeme taşımayı amaçlıyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ, 5 ARALIK 1934’TE TÜRK KADINLARINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINMASININ 91. YIL DÖNÜMÜNÜ ANLAMLI BİR ETKİNLİKLE KUTLUYOR.