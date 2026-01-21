Nazilli Ocaklı'ya 8 Milyon TL'lik Kanalizasyon Hattı: ASKİ'den Altyapı Yatırımı

Nazilli Ocaklı'ya 8 Milyon TL'lik kanalizasyon hattı

ASKİ'den bölgeye kapsamlı altyapı yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'nde başlatılan kısmi kanalizasyon hattı projesiyle, bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevreye kavuşması amaçlanıyor.

Ekiplerin hummalı çalışmasıyla kısa sürede tamamlanması planlanan projenin toplam yatırım maliyeti 8 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

ASKİ, kent genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışma, yatırım ve hizmetler Aydınlılarla buluşuyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu projeye ilişkin, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı daha sağlıklı ve modern bir altyapı ile buluşturuyoruz. Aydınımızın her köşesinde hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASKİ) TARAFINDAN AYDIN'IN NAZİLLİ’NİN OCAKLI MAHALLESİ’NDE BAŞLATILAN VE 8 MİLYON TL YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN KISMİ KANALİZASYON HATTI PROJESİYLE, BÖLGENİN ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE VATANDAŞLARIN DAHA SAĞLIKLI BİR ÇEVREYE KAVUŞMASI HEDEFLENİYOR.