Nazilli Ocaklı'ya 8 Milyon TL'lik Kanalizasyon Hattı: ASKİ'den Altyapı Yatırımı

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:35
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:35
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'nde başlatılan kısmi kanalizasyon hattı projesiyle, bölgenin altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevreye kavuşması amaçlanıyor.

Ekiplerin hummalı çalışmasıyla kısa sürede tamamlanması planlanan projenin toplam yatırım maliyeti 8 milyon Türk Lirası olarak açıklandı.

ASKİ, kent genelinde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışma, yatırım ve hizmetler Aydınlılarla buluşuyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu projeye ilişkin, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı daha sağlıklı ve modern bir altyapı ile buluşturuyoruz. Aydınımızın her köşesinde hizmetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

