NBC News: Adalet Bakanlığı, Epstein’in 2018 Ödemelerini Alan İsimlerin Gizli Kalmasını Talep Etti

NBC News: Adalet Bakanlığı, Epstein ödemelerini alan isimleri gizli tutmak istiyor

NBC News'ün mahkeme belgelerine dayandırdığı habere göre, ABD Adalet Bakanlığı, milyarder Jeffrey Epstein'in 2018'de yaptığı yüklü ödemelerin alıcı iki kişinin kimliklerinin kamuoyuna açıklanmasına karşı çıktı.

Bakanlığın gerekçesi

Bakanlık, bu kişilerin 2008 tarihli savcı-sanık uzlaşması kapsamında Florida'daki federal savcılardan yargılanmayacaklarına dair güvence aldıklarını belirterek bu kişileri "suçlanmamış üçüncü taraflar" olarak nitelendirdi. Görüşlerini, Manhattan'daki davaya bakan federal yargıç Richard Berman'a gönderilen dilekçede iletti.

Mahkeme kayıtlarına göre Epstein'ın 30 Kasım 2018 ve 3 Aralık 2018 tarihlerinde sırasıyla 100 bin dolar ve 250 bin dolar havale ettiği belirtiliyor. Belgelerde bu kişilerin, iddianamede adı geçen çalışanlardan biri olabileceği ve ödemelerin "tanıkları etkileme girişimi" olarak değerlendirilebileceği iddiası da yer aldı.

NBC News'ün talebi

NBC News, Epstein'ın hayatını kaybetmesi, davanın sonuçlanmış olması ve savcıların artık başka kişilere dava açılmayacağını bildirmesini gerekçe göstererek, Berman'dan bu kişilerin isimlerinin açıklanmasını talep etti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019 tarihinde ölü bulunmuştu.

Açıklanan dava dosyalarında adı geçenler arasında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI incelemesi ve diğer iddialar

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Adalet Bakanlığı ile birlikte kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak anılan belgelerle ilgili inceleme yürüttü. İnceleme sonucunda, ünlülerden oluşan bir "müşteri listesi" tutulduğuna dair kanıt bulunamadığı, Epstein'ın hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı bildirildi.

Öte yandan gazeteciler ve yayın organları çeşitli iddiaları gündeme getirdi: ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Epstein'ın "İsrail için çalıştığını" öne sürerken; Wall Street Journal (WSJ), Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından mektuplar istediğini ve bu mektuplardan birinin Trump'a ait olduğunu iddia etti.

Adalet Bakanlığı, Epstein'ın suçlarında rol alan veya hukuki sorumluluğu bulunan tek kişi olarak değerlendirilen Maxwell ile üst düzey bir federal savcı arasındaki görüşmenin ses kaydını ve tutanaklarını paylaşmıştı. Bakanlık yetkilileri arasında yer alan Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche ile yapılan görüşme kayıtlarında Maxwell, Epstein'ın bir "müşteri listesi olmadığını" ileri sürmüştü.