'Ne Zha 2', Çin'in Tüm Zamanların En Çok İzlenen Filmi Olmayı Başardı

Ne Zha 2: Çin'de Tüm Zamanların En Fazla İzlenen Filmi

Çin'de, Çin edebiyat klasiğinden uyarlanan fantezi türündeki animasyon filmi 'Ne Zha 2', şimdiye kadar ülkede 'tüm zamanların en fazla izlenen filmi' unvanına sahip oldu. Xinhua'nın bildirdiğine göre, sinema bileti satış platformu Maoyan, filmi izleyenlerin sayısının ülke genelinde 160 milyonu aştığını duyurdu.

Önceki Rekorun Geride Bırakılması

Ne Zha 2, 2017 yapımı 'Kurt Savaşçısı 2' filmini geride bırakarak bu unvanı kazandı. Ayrıca film, dün gece itibarıyla 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak bu eşiği aşabilen ilk Hollywood-dışı yapım oldu.

Çin Klasiğinden Uyarlandı

16. yüzyılda yazılan 'Fıngşın Yanyi' (Tanrıların Tayini) adlı klasik romanın uyarlaması olan Ne Zha 2, Çin Budizmi'ndeki 'Ne Zha' (Nı Ca) adlı koruyucu tanrının serüvenlerini anlatıyor. Eleştirmenler, 2019'daki ilk filmin devamı niteliğindeki bu yapımın, kökleri Çin folklorunda bulunan bir hikayeyi aksiyon, mizah ve romantizm ile birleştirerek başarılı bir seyirlik sunduğunu belirtti.

Gişe Rekorları Kırıldı

Film, Çin'de geleneksel ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatili döneminde kırılan gişe rekorunun da öncüsü oldu. Ülke genelindeki sinemalarda elde edilen gişe geliri, 28 Ocak ile 4 Şubat tarihleri arasında 9,5 milyar yuan (1,3 milyar dolar) kadar ulaşarak 'tüm zamanların en yüksek Bahar Bayramı hasılatı' olarak kaydedildi.

Rekor Gişe Hasılatı

Ne Zha 2, 6 Şubat’ta 5 milyar 770 milyon yuan (804 milyon dolar) gişe hasılatı elde ederek 'en fazla gişe hasılatı yapan sinema filmi' unvanına ulaştı. Film, önceki gişe rekortmeni 2021 yapımı 'Çangcin Gölü Muharebesi'ni geride bıraktı. 7 Şubat itibarıyla 6 milyar 790 milyon yuan (947 milyon dolar) gişe hasılatına ulaşarak, ayrıca 2015 yapımı 'Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor' filminin ABD'deki gişe hasılatını da geçerek 'tek bir pazarda en fazla gişe hasılatı yapan film' olarak tarihe geçti.