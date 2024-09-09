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Necip Fazıl Kısakürek'in Eseri 'Bir Adam Yaratmak' Sinemaya Taşınıyor

87 yıl sonra beyazperdeye uyarlanacak 'Bir Adam Yaratmak' filmi, ünlü oyuncularla izleyici ile buluşacak.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:39
Necip Fazıl Kısakürek'in Eseri 'Bir Adam Yaratmak' Sinemaya Taşınıyor

Neci̇p Fazıl Kısakürek'in Eseri 'Bir Adam Yaratmak' Film Oluyor

Türk edebiyatının klasiklerinden biri olan Neci̇p Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" eseri, 87 yıl aradan sonra sinemaya uyarlanacak.

Büyük Doğu Yayınları'ndan Açıklama

Büyük Doğu Yayınları'ndan yapılan açıklamada, Kısakürek'in bu eseri için "Bugüne kadar yazdığım eserler arasında en bağlı olduğum eserim." ifadelerine yer verildi.

İlk Sahne Performansı ve Dizi Uyarlaması

İlk kez 1937-1938 yıllarında Muhsin Ertuğrul tarafından Şehir Tiyatrolarında sahnelenen "Bir Adam Yaratmak", 1977 yılında TRT tarafından diziye dönüştürülmüştü. Dizi, Hüsrev karakterinin ruhsal çilelerini ortaya koymamaktadır.

Filmin Başrolünde Engin Altan Düzyatan

Filmde, Hüsrev karakterini ünlü aktör Engin Altan Düzyatan canlandırıyor. Filmin yapımcılığını Filimetre Medya Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Murat Çeri oturacak.

Çekimlerle İstanbul'da Başlanıyor

Filmin çekimlerine 7 Ekim'de İstanbul'da başlanacak ve kadroda Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu gibi ünlü isimler yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen "Bir Adam Yaratmak" filmi, uluslararası platformlarda da ses getirme amacı taşıyor.

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