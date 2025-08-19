DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu: Gazze Ablukasını Kırma Girişimi Açıklandı

Gazze Ablukasını Kırma Platformu, Avrupa'dan yola çıkacak Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu ile ambargoyu kırıp insani yardım ulaştırma hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:33
Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu: Gazze Ablukasını Kırma Girişimi Açıklandı

Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu: Gazze Ablukasını Kırma Girişimi Açıklandı

Filistin'e Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu, Avrupa ülkelerinden Gazze'ye yola çıkacak Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Platform, deniz yoluyla ambargoyu kırmayı ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçladığını duyurdu.

Basın Toplantısında Hedef: Ambargoyu Kırmak

Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Platform Başkanı Selman Esmerer, Gazze'de özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere şehit ve yaralı sayısının 100 binleri geçtiğini söyledi. Esmerer, rejimin Gazze'ye un, su, ekmek ve yemek girişine izin vermediğini ve katliamın sürdüğünü vurguladı.

Esmerer, Gazze'de son dönemde yaşanan açlık ölümlerine dikkat çekerek, "Abluka, açlık var ve açıklanan Birleşmiş Milletler raporlarına göre açlığın neden olacağı toplu ölümler kapımızda" dedi. Ayrıca İsrail'in; tank, silah ve bomba ile istediğini elde edemeyince abluka yoluyla açlık ve tıbbi hedeflemeyle katliam yürüttüğünü belirtti.

Uluslararası Filo ve Sumud Desteği

Esmerer, platformun ana hedefinin Gazze'ye uygulanan yasa dışı ambargoyu kırmak olduğunu kaydetti ve soykırıma son vermek için birçok ülke ve duyarlı tarafla yürütülen görüşmeler sonucunda uluslararası bir deniz filosu hazırlandığını açıkladı. Bu hazırlığın toplumun geniş desteğiyle ve farklı siyasi görüşlerden katılımla sürdüğünü belirtti.

Ülkelerdeki organizasyon tarafları ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişareler sonucu deniz yoluyla ambargoyu kırma çalışmalarının Gazze Ablukasını Kırma Platformu adı altında birleştiğini söyleyen Esmerer, hazırlanan uluslararası filonun Sumud çalışmasını da desteklediğini ifade etti. Esmerer, "Küresel Sumud Filosu"'nun başta Avrupa olmak üzere çeşitli limanlardan yola çıkacak yüzlerce gemiyi kapsadığını belirtti.

Güvenlik ve Katılımcı Profili

Sumud Filosu'nun birden fazla limandan hareket edeceğini aktaran Esmerer, liman bilgilerinin güvenlik nedeniyle son ana kadar paylaşılmayacağını vurguladı. Filolarda parlamenterler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler ve gazeteciler dahil olmak üzere geniş bir katılımın sağlanacağı bildirildi.

Yola çıkacak gemi filosunun sadece insani yardım, gıda ve ilaç taşıyacak, amaçlarının ambargoyu kırmak olan vicdani bir hareket olduğunu belirten Esmerer, filoya verilen adın Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu olduğunu sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
7
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle