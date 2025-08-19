Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu: Gazze Ablukasını Kırma Girişimi Açıklandı

Filistin'e Özgürlük Gazze Ablukasını Kırma Platformu, Avrupa ülkelerinden Gazze'ye yola çıkacak Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu'na ilişkin basın toplantısı düzenledi. Platform, deniz yoluyla ambargoyu kırmayı ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçladığını duyurdu.

Basın Toplantısında Hedef: Ambargoyu Kırmak

Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Platform Başkanı Selman Esmerer, Gazze'de özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere şehit ve yaralı sayısının 100 binleri geçtiğini söyledi. Esmerer, rejimin Gazze'ye un, su, ekmek ve yemek girişine izin vermediğini ve katliamın sürdüğünü vurguladı.

Esmerer, Gazze'de son dönemde yaşanan açlık ölümlerine dikkat çekerek, "Abluka, açlık var ve açıklanan Birleşmiş Milletler raporlarına göre açlığın neden olacağı toplu ölümler kapımızda" dedi. Ayrıca İsrail'in; tank, silah ve bomba ile istediğini elde edemeyince abluka yoluyla açlık ve tıbbi hedeflemeyle katliam yürüttüğünü belirtti.

Uluslararası Filo ve Sumud Desteği

Esmerer, platformun ana hedefinin Gazze'ye uygulanan yasa dışı ambargoyu kırmak olduğunu kaydetti ve soykırıma son vermek için birçok ülke ve duyarlı tarafla yürütülen görüşmeler sonucunda uluslararası bir deniz filosu hazırlandığını açıkladı. Bu hazırlığın toplumun geniş desteğiyle ve farklı siyasi görüşlerden katılımla sürdüğünü belirtti.

Ülkelerdeki organizasyon tarafları ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişareler sonucu deniz yoluyla ambargoyu kırma çalışmalarının Gazze Ablukasını Kırma Platformu adı altında birleştiğini söyleyen Esmerer, hazırlanan uluslararası filonun Sumud çalışmasını da desteklediğini ifade etti. Esmerer, "Küresel Sumud Filosu"'nun başta Avrupa olmak üzere çeşitli limanlardan yola çıkacak yüzlerce gemiyi kapsadığını belirtti.

Güvenlik ve Katılımcı Profili

Sumud Filosu'nun birden fazla limandan hareket edeceğini aktaran Esmerer, liman bilgilerinin güvenlik nedeniyle son ana kadar paylaşılmayacağını vurguladı. Filolarda parlamenterler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler ve gazeteciler dahil olmak üzere geniş bir katılımın sağlanacağı bildirildi.

Yola çıkacak gemi filosunun sadece insani yardım, gıda ve ilaç taşıyacak, amaçlarının ambargoyu kırmak olan vicdani bir hareket olduğunu belirten Esmerer, filoya verilen adın Necmettin Erbakan Özgürlük Filosu olduğunu sözlerine ekledi.