Neden ve Nasıl Beslemeliyiz? | Atatürk Üniversitesi'nde Beslenme Konferansı

Neden ve Nasıl Beslemeliyiz? — Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Konferans

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde düzenlenen "Neden ve Nasıl Beslemeliyiz?" başlıklı konferansta, Prof. Dr. Nazim Doğan sağlık çalışanlarına yönelik beslenme süreçlerinin temel yaklaşımlarını bilimsel veriler ışığında aktardı.

Konferansın odak noktaları

Programda kritik bakım gerektiren hastaların beslenme süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı. İlk olarak yoğun bakım hastalarında enteral ve parenteral beslenme yönetimi tartışıldı.

Ardından organ nakli hastalarının post-operatif dönem beslenme protokolleri değerlendirildi; medikal onkoloji hastalarında tedaviye bağlı gelişen beslenme problemleri üzerinde duruldu.

Kaşektik hastaların artan enerji-protein gereksinimleri, nörolojik hastalarda yutma güçlüğüne bağlı beslenme stratejileri ve pediatrik hastaların büyüme-gelişme odaklı beslenme ihtiyaçları detaylandırıldı.

Ayrıca kronik böbrek ve karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda metabolik dengeyi gözeten beslenme planları, diyabetli hastalarda glisemik kontrol odaklı beslenme yaklaşımları ve yaşlı hastalarda malnütrisyonun önlenmesi konuları ele alındı.

Katılım ve multidisipliner vurgu

Bölüm hekimleri, hemşireler ve ilgili sağlık çalışanlarının aktif katılımıyla gerçekleşen programda hasta beslenmesinin klinik süreçlere etkileri vaka örnekleri üzerinden değerlendirildi. Konferansta multidisipliner bakış açısının önemi özellikle vurgulandı ve hasta bakımında beslenmenin kritik rolüne dikkat çekildi.

