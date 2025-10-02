Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

TOBB öncülüğünde yeniden devreye alınan Nefes Kredisi paketi, KOBİ'lerin nakit akışını rahatlatmayı hedefliyor. Programa göre şartları sağlayan işletmelere ilk 6 ay anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 1,5 milyon TL'ye varan finansman desteği sağlanacak. Başvurular, bugün itibarıyla başladı.

Kimler Başvurabilir?

TOBB'a bağlı Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası üyesi olan tüm işletmeler bu kredi paketinden faydalanabilecek. Destek, mahalle bakkalından orta ölçekli üretim tesisine, küçük yazılım ajansından yerel restoran zincirine kadar geniş bir KOBİ yelpazesini kapsıyor.

Başvuru Süreci

Başvuru için işletmelerin önce kayıtlı oldukları ilgili Oda veya Borsadan "Nefes Kredisi Başvurusu İçindir" ibareli güncel bir faaliyet belgesi almaları gerekiyor. Bu belgeyi temin eden işletmeler, anlaşmalı bankaların şubeleri üzerinden kredi başvurularını tamamlayabilecek.

Programa dahil bankalar arasında Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım yer alıyor.

Kredi Limiti, Vade ve Faiz Oranları

Azami kredi limiti: Her bir işletme için üst limit 1,5 milyon TL olarak belirlendi.

Ödemesiz dönem: Kredinin ilk 6 ayı anapara geri ödemesiz olacak.

Vade: Toplam vade, ödemesiz dönem dahil olmak üzere 36 aya kadar uzatılabilecek.

Faiz oranları: 24 aya kadar olan vadelerde faiz %33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise %32 olarak uygulanacak.