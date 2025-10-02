Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

TOBB öncülüğündeki Nefes Kredisi ile KOBİ'lere 6 ay anapara ertelemeli, 1,5 milyon TL'ye kadar finansman desteği verilecek. Başvurular bugün başladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:02
Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı

TOBB öncülüğünde yeniden devreye alınan Nefes Kredisi paketi, KOBİ'lerin nakit akışını rahatlatmayı hedefliyor. Programa göre şartları sağlayan işletmelere ilk 6 ay anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 1,5 milyon TL'ye varan finansman desteği sağlanacak. Başvurular, bugün itibarıyla başladı.

Kimler Başvurabilir?

TOBB'a bağlı Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Ticaret Borsası üyesi olan tüm işletmeler bu kredi paketinden faydalanabilecek. Destek, mahalle bakkalından orta ölçekli üretim tesisine, küçük yazılım ajansından yerel restoran zincirine kadar geniş bir KOBİ yelpazesini kapsıyor.

Başvuru Süreci

Başvuru için işletmelerin önce kayıtlı oldukları ilgili Oda veya Borsadan "Nefes Kredisi Başvurusu İçindir" ibareli güncel bir faaliyet belgesi almaları gerekiyor. Bu belgeyi temin eden işletmeler, anlaşmalı bankaların şubeleri üzerinden kredi başvurularını tamamlayabilecek.

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Programa dahil bankalar arasında Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım yer alıyor.

Kredi Limiti, Vade ve Faiz Oranları

Azami kredi limiti: Her bir işletme için üst limit 1,5 milyon TL olarak belirlendi.

Ödemesiz dönem: Kredinin ilk 6 ayı anapara geri ödemesiz olacak.

Vade: Toplam vade, ödemesiz dönem dahil olmak üzere 36 aya kadar uzatılabilecek.

Faiz oranları: 24 aya kadar olan vadelerde faiz %33, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise %32 olarak uygulanacak.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı
2
Ankara Başsavcılığı, İsrail'in 'Küresel Sumud' Filosu Saldırısını Resen Soruşturuyor
3
İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi
4
Rüstem Paşa Camii Çini Motifleri Paneli İstanbul'da — 77.565 Yaprak İncelendi
5
Fransa'da Gölge Filoya Ait Tankerde 2 Kişi Gözaltına Alındı
6
Bolu'da Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
7
2. İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı'nda Vefa Ödülü Hasan Nail Canat Adına Verildi

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat