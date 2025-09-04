DOLAR
Nemport Limanı'nda konteyner yangını kontrol altına alındı

İzmir Aliağa'daki Nemport Limanı'nda konteyner bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; bazı konteynerler hasar gördü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 12:04
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Nemport Limanının konteyner bölümünde gece saatlerinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda bazı konteynerler hasar gördü.

Olayın seyri

Limandaki konteyner elleçlemesinin yapıldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve personel sevk edildi. İlk bilgilerde yangının gece saatlerinde başladığı belirtilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasında yangının 04.00 sıralarında depolama alanında çıktığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 10 arazöz, 4 tonaj araç, 2 endüstriyel araç ve çok sayıda personel ile olay yerine sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesinden ve ilçe belediyelerinden gelen su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan incelemelerde, yanan konteynerlerde balık yağı bulunduğu ve alevlerin bölgeyi hızla sardığı belirlendi. Aynı zamanda otluk alana da sıçradığı belirlenen alevler, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

