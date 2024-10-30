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Nemrut Kalderası'ndaki Ayı Saldırısı: Turist Kurtarıldı

Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda ayı saldırısına uğrayan turist, kurtarma ekipleri tarafından sağ salim bulundu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:21
Nemrut Kalderası'ndaki Ayı Saldırısı: Turist Kurtarıldı

Ayı Saldırısı Sonrası Kurtarma Operasyonu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Kalderası, gece kamp yapmakta olan bir İngiliz turiste ev sahipliği yaptı. Ancak, kamp yapan Christopher Lomas Adams, bir ayının saldırısına uğradı ve bu olay sonucunda mahsur kaldı.

Kurtarma Ekiplerinin Mücadelesi

Adams, gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Hemen ardından UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, olay yerine intikal ederek Adams’ı buldu ve sağ salim kurtardı.

Turistin Sağlık Durumu İyi

Kurtarılan turistin, ayı saldırısından herhangi bir yaralanma olmadan kurtulduğu bildirildi. Olay sonrasında sağlık ekibine teslim edilen Adams’ın durumu stabil bir şekilde değerlendirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda gece kamp yaparken ayı saldırısı sonucu mahsur...

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda gece kamp yaparken ayı saldırısı sonucu mahsur kalan İngiliz turist, ekiplerce kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda gece kamp yaparken ayı saldırısı sonucu mahsur...

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda gece kamp yaparken ayı saldırısı sonucu mahsur kalan İngiliz turist, ekiplerce kurtarıldı.

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