Nemrut Kalderası'ndaki Bozayılar Dron ile Görüntülendi

İtli'sin Tatvan ilçesinde yer alan Nemrut Kalderası, bozayıların havadan görüntüleriyle gündeme geldi. Bu doğal cennet, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" kazanarak dikkat çekiyor.

2.250 rakımda bulunan Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, lav kalıntıları ve kendine özgü endemik bitki örtüsü ile ziyaretçilerini bekliyor. Doğa tutkunları, Nemrut Dağı zirve yürüyüşü yaparken, kaldera çevresinde dolaşan bozayılarla karşılaşma fırsatı buluyorlar.

Bölgedeki bozayıların dron ile çekilen görüntüleri, onların yaşam alanlarını daha yakından tanıtıyor. Özellikle zaman zaman çöp konteynerlerinde yiyecek ararken görülen bu ayılar, doğanın zenginliğini ve aynı zamanda insan etkileşimini simgeliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar dron ile görüntülendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası'nda yaşayan bozayılar dron ile görüntülendi.