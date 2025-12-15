Nemrut Kalderası, Van Gölü ve Süphan Dağı'nda Kışın Kartpostallık Görüntüler

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçeleri sınırındaki Nemrut Kalderası, Van Gölü kıyıları ve Adilcevaz'daki Süphan Dağı, kış mevsimiyle birlikte kartpostallık manzaralara büründü.

Doğa Beyazı ve Maviyi Buluşturdu

Karla kaplanan Nemrut Krater Gölü ve çevresindeki lav alanları, fotoğraf tutkunları için eşsiz bir sahne oluşturdu. Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, özellikle Tatvan sahillerinde beyazla mavinin buluştuğu görüntülerle dikkati çekti.

Süphan Dağı, Anadolu'nun en yüksek üçüncü zirvesi olarak kar örtüsüyle ayrı bir görkem sundu; zirveden eteklere uzanan beyazlık bölgeye görsel bir şölen kattı.

Uzman Değerlendirmesi

Görüntüleri kaydeden Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve Doğa Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bitlis ili; Van Gölü, Nemrut Kalderası, Süphan Dağı, İron Sazlığı gibi daha pek çok güzelliğe sahiptir. Bunlardan biri de dünyanın ikinci büyük kalderası olan Nemrut Kalderasıdır. Kaldera içerisinde büyük göl, küçük göl ve irili ufaklı pek çok göl mevcut olup, burası adeta bir dünya harikasıdır. Yaz aylarında buraya büyük bir rağbet vardır. Kışın ise insanların buranın eteklerine gelip piknik yapabildiği ve kışın tadını çıkarabildiği görülmektedir. Bitlis ili, her yönüyle harika bir şehir olup gezmeye ve görmeye değer"

Bu görüntüler, bölgenin dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

