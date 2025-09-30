Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi

Aryatara Shakya, Katmandu'da hem Hindular hem de Budistler tarafından taptılan yeni Kumari olarak ilan edildi. 2017'de seçilen 11 yaşındaki Trishna Shakya'nın yerini alan 2 yaşındaki Aryatara, başkent sokaklarında gezdirildikten sonra, kaldığı süre boyunca ikamet edeceği tapınak sarayına götürüldü.

Seçim ve aile açıklamaları

Yeni "yaşayan tanrıça"nın babası Ananta Shakya, kızının doğumundan önce tanrıça olacağına dair işaretler olduğunu söyleyerek, "Dün sadece kızımdı ancak bugün bir tanrıça." ifadelerini kullandı.

Gelenek, yaşam ve şartlar

Katmandu Vadisi'ndeki Newar topluluğundan seçilen Kumariler, 2 ila 4 yaş arasındaki kız çocukları arasından belirleniyor ve ergenliğe kadar tapınak sarayında münzevi bir hayat sürüyor. Seçilmiş birkaç oyun arkadaşı bulunan Kumarilerin, yılda sadece birkaç kez festivaller için dışarı çıkmalarına izin veriliyor.

Geleneklere göre Kumarilerin "kusursuz" cilde, saça, göze ve dişlere sahip olması ve karanlıktan korkmaması gerekiyor. Ergenliğe ulaştıklarında sıradan bir ölümlü olarak kabul edilen Kumariler, aylık yaklaşık 110 dolar düzeyinde bir maaş alıyor.