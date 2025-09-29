Nepal'de eski Başbakan Oli'ye yurt dışına çıkış yasağı

Nepal'de 74 kişinin öldüğü protestoların soruşturması sonucu eski Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli ve bazı üst düzey yetkililere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 15:15
The Kathmandu Post haberine göre, İçişleri Bakanlığı, sosyal medya yasağı sonrası yaşanan ve 74 kişinin hayatını kaybettiği protestoların şiddetle bastırılmasına ilişkin soruşturmayı yürüten yargı komisyonunun tavsiyesi doğrultusunda karar aldı.

Alınan karar

Karar kapsamında; Khadga Prasad Sharma Oli ile birlikte eski içişleri bakanları Ramesh Lekhak ve Gokarna Mani Duwadi, eski Ulusal Soruşturma Dairesi Başkanı Hutaraj Thapa ve eski Katmandu Bölge Müdürü Chhabi Rijal hakkında pasaportları dondurularak ülke dışına çıkışları yasaklandı.

Soruşturma ve gerekçe

Protestoları soruşturan Yargı Komisyonu Başkanı Gauri Bahadur Karki, kararın hesap verebilirliği sağlamak amacıyla alındığını belirtti ve soruşturmanın etkin şekilde sürdürülmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan destek talep edeceklerini söyledi. Komisyon, 21 Eylül'deki kabine toplantısında oluşturulmuştu.

Protestoların arka planı

4 Eylül'de hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını lisans başvurusu yapılmadığını gerekçe göstererek engelledi. Bu kararı gençlerin öncülüğünde başlayan geniş çaplı gösteriler izledi.

Gösterilerde polisle çatışmalar yaşandı ve olaylarda 74 kişi hayatını kaybetti. Ardından birçok bakan istifa etti, protestolar şiddetini artırarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüştü. Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli 9 Eylül’de istifa etti; binlerce mahkum hapishanelerden firar etti. 12 Eylül’de eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başladı. Seçimlerin Mart 2026’da yapılması planlanıyor.

