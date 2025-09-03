Nepal'de yabancı ziyaretçiler için dijital takip platformu 'NepaliPort' zorunlu oluyor

Göç Bakanlığı'ndan yeni düzenleme

Nepal Göç Bakanlığı, yabancı ziyaretçilerin ülke içindeki faaliyetlerinin daha kolay denetlenebilmesi amacıyla geliştirilen yeni dijital platformun 17 Eylül itibarıyla zorunlu kullanılacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, "NepaliPort Ziyaretçi/Yabancı Uyruklu Kişi Takip Modülü" adlı mobil uygulama, kare kod teknolojisi kullanıyor ve turizm verilerinin kontrolü, göçmen takibi ile oteller ve turizm acenteleri gibi hizmet sağlayıcılarla iletişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Nasıl uygulanacak?

Açıklamada, tüm yabancı ziyaretçilerin uygulamayı pasaport ve vize bilgileriyle kaydolarak kullanmasının zorunlu olacağı belirtildi. Bakanlık, uygulamanın öncelikle başkent Katmandu'daki 5 yıldızlı otellerden başlayarak kademeli şekilde ülke geneline yayılacağını ifade etti.

Açıklamada yer alan ifadeye göre, "uluslararası itibar ve turizm ile yabancı yatırımların teşvik edilmesi için ülkedeki tüm adım ve faaliyetlerin devletin kapsama alanında olması gerektiği" vurgulandı.

Konuyla ilgili ayrıntılar ve uygulamanın devreye alınmasına ilişkin bilgiler Kathmandu Post aracılığıyla paylaşıldı.