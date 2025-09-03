DOLAR
41,16 -0,02%
EURO
48,1 -0,25%
ALTIN
4.719,1 -0,94%
BITCOIN
4.620.520,41 -0,78%

Nepal'de yabancı ziyaretçiler için dijital takip platformu 'NepaliPort' zorunlu oluyor

Nepal Göç Bakanlığı, yabancı ziyaretçilerin pasaport ve vize bilgileriyle kayıt olacağı 'NepaliPort' uygulamasını 17 Eylül'den itibaren zorunlu hale getirecek.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 17:58
Nepal'de yabancı ziyaretçiler için dijital takip platformu 'NepaliPort' zorunlu oluyor

Nepal'de yabancı ziyaretçiler için dijital takip platformu 'NepaliPort' zorunlu oluyor

Göç Bakanlığı'ndan yeni düzenleme

Nepal Göç Bakanlığı, yabancı ziyaretçilerin ülke içindeki faaliyetlerinin daha kolay denetlenebilmesi amacıyla geliştirilen yeni dijital platformun 17 Eylül itibarıyla zorunlu kullanılacağını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, "NepaliPort Ziyaretçi/Yabancı Uyruklu Kişi Takip Modülü" adlı mobil uygulama, kare kod teknolojisi kullanıyor ve turizm verilerinin kontrolü, göçmen takibi ile oteller ve turizm acenteleri gibi hizmet sağlayıcılarla iletişimin kolaylaştırılmasını hedefliyor.

Nasıl uygulanacak?

Açıklamada, tüm yabancı ziyaretçilerin uygulamayı pasaport ve vize bilgileriyle kaydolarak kullanmasının zorunlu olacağı belirtildi. Bakanlık, uygulamanın öncelikle başkent Katmandu'daki 5 yıldızlı otellerden başlayarak kademeli şekilde ülke geneline yayılacağını ifade etti.

Açıklamada yer alan ifadeye göre, "uluslararası itibar ve turizm ile yabancı yatırımların teşvik edilmesi için ülkedeki tüm adım ve faaliyetlerin devletin kapsama alanında olması gerektiği" vurgulandı.

Konuyla ilgili ayrıntılar ve uygulamanın devreye alınmasına ilişkin bilgiler Kathmandu Post aracılığıyla paylaşıldı.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Tekkeköy'de piyasa değeri yaklaşık 9 milyon tutarında sahte ürün operasyonu: 2 gözaltı
2
Kayseri OSB'de Keçe Fabrikasında Yangın — Müdahale Sürüyor
3
Şırnak'ta Refüje Çarpan Otomobilde Anne ve 2 Aylık Bebeği Ağır Yaralandı
4
GÜNCELLEME 2: Bolu'da şüpheli madde kokusundan etkilenen 9 polisten 8'i taburcu edildi
5
Kırşehir'de Yükümlüler 8 Okulu Onarıp Yeni Eğitim Dönemine Hazırladı
6
Diyarbakır'da 'Muska Yazma' Dolandırıcılığı: 11 Sanığa 3-17 Yıl Hapis İstemi
7
Özel'den İmamoğlu'na Silivri Ziyareti: 3,5 Saatlik Görüşme

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor