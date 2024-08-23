Nepal'de Yolcu Otobüsü Nehre Düştü: 11 Ölü

Nepal'de Otobüs Kazası: 11 Hayatını Kaybetti

Nepal'in Tanahun bölgesinde meydana gelen trajik bir kazada, yolcu otobüsü Marsyangdi Nehri'ne düştü. İlk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Hindistan plakalı olduğu belirtilen otobüs, Pokhara bölgesinden Katmandu'ya seyahat ediyordu ve içindeki yolcu sayısının yaklaşık 40 olduğu tahmin ediliyor.

Resmi Açıklamalar

Yerel medyanın aktardığına göre, Tanahun'daki polis yetkilisi Deepak Kumar Raya, kaza hakkında bilgi vererek, kazadan sonra 14 kişinin kurtarıldığını ve hayati tehlikeleri bulunmadığı için hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

Bu olay, Nepal'deki ulaşım güvenliği konusunu tekrar gündeme getirirken, kurtarma ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyor.