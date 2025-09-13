Nepal: Karki'nin Geçici Başbakanlığı Sonrası Kısıtlamalar Hafifliyor

Katmandu ve bazı bölgelerde kısıtlamalar hafifliyor

Nepal'de sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki'nin geçici başbakan olarak atanmasının ardından, başkent Katmandu'nun da aralarında olduğu bazı bölgelerde tedbirler gevşetiliyor.

Gevşeyen önlemler

Dün Karki'nin geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamasının ardından hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor. The Kathmandu Post gazetesine göre güvenlik durumunun normale dönmesi gerekçesiyle Chitwan ve Ramechhap bölgelerinin yanı sıra başkent Katmandu'nun çoğu noktasındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ancak yetkililer, gösteri ve protestoları önlemek amacıyla Katmandu'nun bazı bölgelerindeki yasakların sürdüğünü açıkladı.

Geçici başbakanın yemin töreni

Ülkedeki protestoların ardından Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel tarafından geçici başbakan olarak atanan Sushila Karki için Başkanlık Ofisi'nde bir tören düzenlendi. Nepal'in ilk kadın başbakanı olan 73 yaşındaki Karki'ye, geçici hükümete başkanlık etmek ve 6 ay içinde ülkeyi seçimlere götürme yetkisi verildi.

Protestoların seyri ve etkileri

Protestolar, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişimin, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmesiyle başladı. Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto ederek parlamentoya doğru yürüyüşe geçti.

Şiddetlenen çatışmalarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı. Olaylarda 51 kişi hayatını kaybetmiş, 1300'den fazla kişi yaralanmıştı. Hükümet sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıkladı; İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa etti.

Gösteriler yatışmamakla birlikte siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmeye devam etti. Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi. Artan olaylar nedeniyle Nepal ordusu, bazı bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başladı. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından 9 Eylül'de Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirildi.

Ayrıca protestocuların hapishanelere düzenlediği baskınlar ve idari binaları ateşe vermeleri sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etti.

Sushila Karki'nin göreve başlaması

Sushila Karki, dün geçici başbakan olarak yemin ederek görevine resmen başladı. Yetkililer, Karki liderliğindeki geçici hükümet döneminde ülkede düzen ve seçim sürecine dönülmesi için çalışılacağını belirtiyor.