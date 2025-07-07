Nesli Tehlike Altında Olan Bayağı Balaban Kuşu Karabük'te Yaralı Bulundu

Karabük'te Yaralı Bayağı Balaban Kuşu Bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde, nesli tehlike altında olan Bayağı Balaban kuşu yaralı olarak bulundu. Başiğdir köyünde yaşayan Özlem Ün tarafından kanadı kırık halde tespit edilen bu özel kuş, yerel yetkililere teslim edildi.

İlk Müdahale ve Tedavi Süreci

Eflani Orman İşletme Müdürlüğü'ne getirilen Bayağı Balaban'a, Müdür Bilal Eyüboğlu ve İşletme Şefi Fatma Esen tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından, kuşun tedavisinin devam etmesi için Eflani Belediyesi veteriner hekimi Zerrin Yılmaz'a gönderildi.

Kuşun Doğaya Salınması Planlanıyor

Yaralı Bayağı Balaban kuşunun tedavi süreci tamamlandığında, doğaya tekrar kazandırılması planlanıyor. Bu durum, nesli tehlike altında olan bu kuş türünün korunması açısından büyük bir önem taşıyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde nesli tehlike altında bulunan "Bayağı Balaban" kuşu yaralı halde bulundu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde nesli tehlike altında bulunan "Bayağı Balaban" kuşu yaralı halde bulundu.