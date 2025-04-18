Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çeltikçi Kuşu Sivas'ta Görüntülendi

Sivas'ta Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Çeltikçi Kuşu Görüntülendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu görüntülendi. Zorlu kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte tabiat canlanmaya başladı.

Çorak mevkisinde eriyen kar suyundan oluşan gölette beslenen çeltikçi kuşları, görenlerin ilgisini çekti. Özellikle bir çeltikçi kuşunun kanatlarını açıp güneşlendiği anlar, izleyenler için göz alıcı görüntüler oluşturdu.

Çeltikçi Kuşlarının Özellikleri

Göç sırasında deltalar, göller ve bataklıklar gibi alanlarda konakladığı bilinen bu göçmen kuşların en belirgin özellikleri arasında uzun ve kıvrık gagaları ile koyu renkli tüyleri yer alıyor. Doğa severlerin ilgisini çekmeye devam eden bu tür, korunması gereken önemli bir avifauna örneği olarak öne çıkıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu fotoğraflandı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çeltikçi kuşu fotoğraflandı.