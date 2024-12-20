Netanyahu, Auschwitz Anma Törenine Katılmayacak: Tutuklanma Korkusu Sebep

Netanyahu'nun Anma Törenine Katılmaması Bekleniyor

Polonya medyasına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çıkan tutuklama kararı yüzünden Auschwitz toplama kampında düzenlenecek anma törenine katılmayacak.

Tutuklama Korkusu Ön Planda

İsrail Başbakanı'nın, Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 80. yıl dönümü nedeniyle 27 Aralık'ta gerçekleştirilecek anma töreninde yer almaması bekleniyor. Polonya gazetesi Rzeczpospolita, Netanyahu'nun bu kararı, UCM'nin verdiği tutuklama emri ile ilgili korkuları nedeniyle aldığını belirtti.

Temsilci Olarak Eğitim Bakanı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da anma törenine katılmayacağı, Tel Aviv yönetiminin temsilcisi olarak Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in yer alacağı ifade ediliyor.

Polonya Hükümeti'nin Tutumu

Rzeczpospolita'ya konuşan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Władysław Bartoszewski, Varşova yönetiminin UCM kararlarına saygı duyduğunu dile getirdi. Buna karşın İsrail yönetimi, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

UCM'nin Kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar sebebiyle 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Auschwitz'in Tarihi Önemi

Auschwitz toplama kampı, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu tarafından kurtarılmıştı ve yaklaşık 6 milyon insanın öldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşımaktadır. Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir.