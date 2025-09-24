Netanyahu Ben-Gurion Havalimanı'nda BM Genel Kurulu Öncesi Protesto Edildi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkması beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ben-Gurion Havalimanı'nda yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Gösterideki talepler ve görüntüler

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin aktardığına göre, başkent Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'nda toplanan yüzlerce İsrailli, Başbakan Netanyahu’dan Gazze Şeridi’ne saldırıları derhal durdurmasını ve esir takası anlaşması imzalamasını istedi.

Hapishane tulumları giymiş bazı göstericilerin, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı iddia edilen Başbakan Netanyahu'nun hapse atılmasını talep eden pankartlar açtığı görüldü.

Netanyahu'nun seyahati ve görüşme programı

Netanyahu'nun perşembe günü yerel saatle sabah 03.00’te ABD'ye hareket etmesi ve cuma günü New York'taki BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesi, Başbakan Netanyahu'nun pazartesi Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceğini yazdı.