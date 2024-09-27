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Netanyahu Beyrut Saldırısının Ardından ABD'den İsrail'e Dönüyor

Netanyahu, Beyrut'taki hava saldırısının ardından acil olarak İsrail'e dönme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 21:56
Netanyahu Beyrut Saldırısının Ardından ABD'den İsrail'e Dönüyor

Netanyahu'nun Acil Dönüşü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek üzere bulunduğu New York'ta, Beyrut'taki hava saldırısını onayladı. Son gelişmeler doğrultusunda ziyaretini kısa keserek ülkesine dönüş yapma kararı aldı.

Amerika'dan Geri Dönüş

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yayımlanan açıklamaya göre, Netanyahu'nun cumartesi akşamı planladığı Amerika dönüşü, bu geceye alınmış durumda. Başbakanlık basın ofisi, Netanyahu'nun saldırıyı onayladığı ana ilişkin telefon başında çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Güvenlik İstişareleri

Netanyahu’nun İsrail'e varmasının ardından, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksine giderek güvenlik istişareleri yapacağı öğrenildi. Ayrıca, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin de Beyrut saldırısı hakkında durum değerlendirmesi yaptığı bildirildi.

Öte yandan, Halevi’nin İsrail’in saldırı ve savunma için tam hazırlıkta olduğunu belirttiği aktarıldı. Devlet televizyonu KAN’ın bildirdiğine göre, savunma teşkilatı, Hizbullah ya da Irak ve Yemen’den gelebilecek herhangi bir tehdit için güçlü bir karşılık hazırlığı içinde.

Beyrut'taki Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Beyrut’un güneyinde Hizbullah'ın ana karargahı olarak düşündüğü bir noktaya hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Bunun yanı sıra, saldırıda Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da hedef alındığına dair iddialar İsrail basınında yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap etmek için gittiği New York'ta Beyrut saldırısını onayladığı ve son gelişmelerin ardından ziyaretini kısa kesip ülkesine döneceği bildirildi. Başbakanlık basın ofisi, Beyrut'a hava saldırısını onayladığı anlara dair Netanyahu'nun bir telefon başında fotoğrafını yayımladı.

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