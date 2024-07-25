Netanyahu, Biden ile Görüşürken Beyaz Saray'da Protesto Edildi

Netanyahu'nun Beyaz Saray Ziyareti Protesto Edildi

ABD'de, Filistin yanlısı protestocular, ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Beyaz Saray önünde protesto etti.

Protestoların Gözlemlendiği Anlar

Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme esnasında, binlerce gösterici Gazze politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Güvenlik nedeniyle, Beyaz Saray çevresinde geniş önlemler alındı ve Lafayette Park'ta da gösterilerin yapılmasına izin verilmedi.

Göstericilerin Talepleri

Yüzlerce protestocu, Netanyahu ve Biden aleyhinde sloganlar atarak Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulundu. Ellerindeki pankartlarda Netanyahu'yu "soykırımcı" olarak nitelendirirken, "İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurun" şeklinde ifadeler yer aldı.

Geniş Katılımlı Protestolar

Görüntülerde ayrıca, bazı Yahudi gruplarının da Netanyahu aleyhinde "Netanyahu bir savaş suçlusudur" yazılı pankartlarla katıldığı görüldü. Bu protesto, Biden ile Netanyahu'nun görüşmesi boyunca devam etti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Kongresinde konuşma yapan Netanyahu’ya yönelik benzer bir şekilde büyük bir protesto gerçekleşmişti. Binlerce kişi, Beyaz Saray ile Kongre arasındaki ana güzergah olan Pennsylvania Caddesi'nde geniş çaplı bir gösteri düzenlemişti.