Netanyahu Bugün Batı Şeria'nın İlhakını Görüşecek

Netanyahu Bugün Kurmaylarıyla Batı Şeria İlhakını Görüşecek

Toplantı ve uluslararası tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kurmaylarıyla bugün bir araya gelerek işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını görüşeceği bildirildi.

Başta Fransa olmak üzere bazı ülkeler Filistin devletini tanımaya hazırlanırken, İsrail yönetimi Batı Şeria'yı ilhak etme tehdidini sürdürmeye devam ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki eylemleri nedeniyle Batı'nın büyük oranda desteğini kaybeden İsrail, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın tamamı veya bir kısmının ilhakını değerlendirdiği aktarılıyor.

Yerel basına göre, bugünkü görüşme Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin son iki hafta içinde düzenleyeceği ikinci toplantı olacak.

Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı bakanlar uzun süredir Batı Şeria'nın ilhakını yüksek sesle savunuyor.

İsrail basını ayrıca, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlandığını ilettiğini aktardı.

Fransa'nın ardından Belçika da Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.