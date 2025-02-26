Netanyahu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile Batı Kudüs'te Bir Araya Geldi

Netanyahu ve Lipavsky'nin Önemli Görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky'yi Batı Kudüs’te kabul etti. Görüşmeye dair yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Lipavsky'ye İsrail'e verdikleri "tutarlı ve kararlı destek için" teşekkür ettiği belirtildi.

Dostluk ve İttifak Vurgusu

Açıklamaya göre, görüşmede Netanyahu, iki ülke arasındaki "dostluk ve ittifakın" önemini vurguladı. Ayrıca, yaşanan çatışmalar sırasında Gazze'ye düzenledikleri saldırılarda Çekya'nın yanında durmasından ötürü Çekya'ya olan minnettarlığını dile getirdi.

Çekya Dışişleri Bakanı'nın Ziyareti

Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky'nin İsrail ziyareti kapsamında NATO irtibat ofisinin açılışını yapacağı ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de bir araya geleceği bilgileri paylaşıldı. Lipavsky'nin yarın İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile görüşmesi planlanıyor.