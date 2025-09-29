Netanyahu'dan Al Sani'ye Özür: Beyaz Saray Açıkladı

Beyaz Saray, Trump'ın koordine ettiği görüşmede Netanyahu'nun Katar Başbakanı Al Sani'den egemenlik ihlali gerekçesiyle özür dilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 21:26
Trump üçlü telefon görüşmesini koordine etti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın koordinesiyle gerçekleştirilen görüşmede, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'den özür dilediğini bildirdi.

Yazılı açıklamada, Trump'ın Netanyahu ve Al Sani ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmenin Trump'ın isteğiyle ve Netanyahu'yu Oval Ofis'te ağırlamasının ardından yapıldığı belirtildi.

"İlk adım olarak, Başbakan Netanyahu, İsrail'in Katar'daki Hamas hedeflerine yönelik füze saldırısında istemeden bir Katarlı askerin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Ayrıca Netanyahu, rehine müzakereleri sırasında Hamas liderlerini hedef alarak İsrail'in Katar'ın egemenliğini ihlal ettiğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve İsrail'in gelecekte bu tür bir saldırı yapmayacağını teyit etti."

Açıklamada, üç ülke arasında yeni bir mekanizma kurulacağına işaret edildi. Katar Başbakanı Al Sani'nin bu ifadeyi memnuniyetle karşıladığı ve "Katar'ın bölgesel güvenlik ve istikrarına katkı yapmaya devam edeceğini" belirttiği kaydedildi.

Liderler ayrıca, Gazze'deki krizi sona erdirmek amacıyla gündemdeki önerileri ve ilgili başlıkları görüşmede ele aldı.

